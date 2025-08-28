運動雲

投手大谷直球比例創今年新低！調整進入最後階段準備全力回歸

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

歷經2度右肘手術後復出二刀流球星大谷翔平，今（28）日面對辛辛那提紅人主投5局僅失1分、送出回歸以來最多的9次三振，完成87球的高負荷登板。賽後他表示，當曲球與指叉球能穩定使用時，就代表正式「全力」回歸。

本場比賽是大谷本季第11度登板，他用變化球主導整場配球，壓制紅人打線全場僅擊出2安，並送出投手復出以來單場最多的9次三振。

他表示，「從上一場投完後就已經決定好了，今天不管打者反應如何，我都會把曲球與指叉球當作主力球種來用。」數據顯示，當天最多使用的是曲球，共23球，占整體配球的26%，不論數量或比例皆為本季新高；指叉球則使用11球，占13%；至於直球僅投出15球，占比17%，為今年單場最低。

對於自己的身體狀態，大谷語氣篤定，「復健初期最重要的，是要確保速球可以正常、穩定地投出速度與質量，這是我與醫師之間共識的第一階段目標。」

如今他進入以變化球為主軸的最終調整期，他說，「曲球與指叉球是在最後階段才會加回來的球種，若這2種球能穩定投出，我就可以對自己說，『已經準備好可以全力回歸了。』」

除了個人表現，大谷也將眼光放在團隊戰力上，「目前先發輪值穩定，牛棚也很堅固，在這樣的情況下，我的角色就是盡可能吃局數，要幫助球隊贏球，也要替牛棚減輕負擔。」

隨著例行賽即將進入最後1個月，大谷也表示自己已準備好迎戰關鍵的9月與10月，「只要身體條件允許，我會持續為球隊做出貢獻。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

