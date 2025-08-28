運動雲

大都會新人生涯前3場先發皆勝　防禦率0.89創隊史新猷

▲▼大都會麥克萊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥克萊恩好投締造新人紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紐約大都會今（28）日在主場以6比0完封費城費城人，不僅完成3連勝橫掃，更將與國聯東區龍頭的勝差縮小至4場。而此役最大亮點，來自新人投手麥克萊恩（Nolan McLean）再度締造歷史。

這位菜鳥右投今日主投8局無失分，被敲出4支安打、無保送，送出6次三振，延續開季以來的神勇表現。前3場先發累計防禦率僅0.89，創下隊史新人投手生涯起步最低防禦率紀錄，正式超越名人堂傳奇席佛（Tom Seaver）當年的1.19。麥克萊恩同時也成為大都會隊史首位生涯前3場先發全勝的投手。

比賽開局麥克萊恩便掌控節奏，雖然第2局被波姆（Alec Bohm）敲出安打，但隨後連續解決15名打者，前3局更是以面對最低打者數結束。

他全場投出95球，其中將近75%是好球，成功壓制包括哈波（Bryce Harper）與瑞爾穆托（J.T. Realmuto）等強打，2人合計僅敲出2支安打。

麥克萊恩唯一遇到麻煩的時刻出現在第8局，當時費城人連2支安打攻占一、三壘，但他冷靜回應，迫使打者擊出飛球與投手前滾地球，成功守住局面。第9局由雷利（Brooks Raley）接替登板，用1局、挨1安收尾，聯手完成這場5安打完封勝。

進攻方面大都會打線也毫不手軟，面對前隊友渥克（Taijuan Walker），第3局連敲5支安打，包括貝提（Brett Baty）的二壘安打與森格（Hayden Senger）精準的觸擊安打，再由林多（Francisco Lindor）、索托（Juan Soto）、阿隆索（Pete Alonso）連續擊出帶有打點的安打，單局一舉攻下3分。

文托斯（Mark Vientos）在第5局補上帶有打點的安打，第7局更從班克斯（Tanner Banks）手中轟出2分砲，將比分擴大至6比0奠定勝基。此役全隊共敲出12安，系列戰累計得點圈打擊率高達0.568。

這場勝利讓大都會戰績提升至72勝61敗，並在對費城人的季賽交手中取得勝場數領先，若2隊在季後賽爭奪外卡席次持平，大都會將握有優勢。此次橫掃也讓他們將費城人原本7場的分區領先優勢縮小為4場。

同時，大都會目前在國聯外卡競爭中領先辛辛那提紅人4.5場，位居最後1張季後賽門票。特別值得注意的是，他們已在主場對費城人取得跨季10連勝，包括去年季後賽的對戰。

關鍵字： MLB紐約大都會麥克萊恩

