約基奇率塞爾維亞歐錦賽首戰狂勝34分　金塊老闆到場支持

記者游郁香／綜合報導

金塊上季在例行賽尾聲開除總教練馬龍（Michael Malone）與總經理布斯（Calvin Booth），震驚外界。球團在休賽季立刻展開重整並且明確表態，3屆MVP約基奇（Nikola Jokic）依舊是頭號核心。老闆克倫克（Josh Kroenke）最近甚至遠赴拉脫維亞，支持正在征戰歐錦賽的約基奇，展現最高誠意。

金塊今年在季後賽首輪搶七淘汰快艇，但次輪強碰雷霆落敗，最終由吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍的雷霆贏得總冠軍。若金塊能跨過這道難關，或許結局會完全不同。次輪出局也讓管理層加快重整腳步，送走小波特（Michael Porter Jr.）換來強森（Cam Johnson），並補進瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）、布朗（Bruce Brown）與小哈達威（Tim Hardaway Jr.）等新援，大幅強化板凳深度。

丹佛一哥約基奇這個休賽季拒絕了一份3年2.12億美元的延長合約，引發部分球迷不安。但多數分析認為，這只是他選擇等到2026年夏天再談，以爭取更大合約的策略。雖然如此，球團仍不敢掉以輕心，老闆克倫克親自飛到里加觀看塞爾維亞對愛沙尼亞的小組賽。

▲▼歐錦賽，塞爾維亞當家王牌約基奇。（圖／翻攝自FIBA官網）

▲塞爾維亞當家王牌約基奇在歐錦賽首戰繳出11分、10籃板、7助攻的全面數據。（圖／翻攝自FIBA官網，下同）

身為塞爾維亞頭牌的約基奇繳出11分、10籃板、7助攻的全面數據，率隊以98比64在歐錦賽開出紅盤。事實上，不只克倫克，金塊籃球事務副總裁坦澤（Ben Tenzer）與球員發展副總裁華萊士（John Wallace）都出現在塞爾維亞訓練場，為當家球星打氣。

克倫克自2010年起全面接管金塊運作，負責交易與續約等重大決策。此次親赴歐洲探班，顯然是向約基奇表達「你就是球隊一切」的態度。對金塊來說，新賽季不容有失，唯一目標就是再次高舉NBA總冠軍金盃。

▲▼歐錦賽，塞爾維亞當家王牌約基奇。（圖／翻攝自FIBA官網）

關鍵字： NBA丹佛金塊Nikola JokicJosh Kroenke歐錦賽

