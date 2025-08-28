大谷翔平5局飆9K相隔749日奪勝！ 道奇5比1系列賽橫掃紅人

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平28日在主場對紅人的比賽，以「第一棒、投手」身份先發登板，他主投5局被敲2安打僅失1分，送出復出後最多的9次三振；進攻方面，隊友在4局火力全開一舉灌進4分，康佛托（Michael Conforto）也在8局挹注一發陽春砲，道奇最終5比1贏球完成對紅人的系列賽橫掃，大谷翔平也睽違749日再度摘下勝投。

大谷今天與捕手拉辛（Dalton Rushing）搭檔先發，首局就展現壓制力，先後三振馬提、克魯茲（Elly De La Cruz）。雖然第2局連送2次四壞加上暴投，陷入一出局二、三壘危機，但隨即連飆兩次三振脫困。

第3局大谷被馬提鎖定失投卡特球，擊出左外野陽春砲，成為唯一失分。不過他很快穩住陣腳，接連三振克魯茲與海斯（Ke'Bryan Hayes）。第4第5局則完成三上三下。

總計大谷今天先發5局共投87球，僅被擊出2安打、失1分，送出9次三振、2次四壞球，速球最快達100.3英里（約161公里）。

Kiké for the lead! pic.twitter.com/ceMvjSf9Gx — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 28, 2025

道奇在前3局被紅人左投羅多洛（Nick Lodolo）完全封鎖，但4局開始展開反攻。大谷率先敲出右前安打點燃攻勢，隨後兩支安打接連落地，形成一出局滿壘。

¡Dalton para aumentar la ventaja! pic.twitter.com/do3C54UzHW — Los Dodgers (@LosDodgers) August 28, 2025

關鍵時刻赫南德茲（Enrique Hernandez）打出中前二壘安打，帶回2分反超，並在一壘興奮拍手慶祝，接著拉辛再補上2分打點安打，道奇單局5安打攻下4分，一舉扭轉戰局；8局下半康佛托咬中紅人左投蘇特（Brent Suter）87英哩失投速球開轟，再為球隊增添保險分，取得5比1領先。

A season-high nine strikeouts from Shohei! pic.twitter.com/MIIZFr0qTU — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 28, 2025

大谷翔平退場後，接替登板的德雷耶（Jack Dreyer）、弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski）、亨利奎茲（Edgardo Henriquez）與終結者崔南（Blake Treinen）各投1局無失分，聯手封鎖紅人打線，最終道奇就以5比1獲勝，完成三連戰系列賽橫掃。