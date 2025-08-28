厄文十字韌帶術後5個月恢復良好　進度超前預期

▲厄文十字韌帶術後恢復良好。（圖／達志影像／美聯社）

獨行俠後衛厄文（Kyrie Irving）在休賽季積極投入右膝前十字韌帶術後的復健，他在Twitch直播中親自分享，目前術後5個月的進展良好，狀況甚至快於預期。

厄文上賽季後段因十字韌帶撕裂提前報銷，之後便投入動刀與復健，他昨（27）日在直播中語氣輕鬆地向球迷說，「我今天在健身房有多做了一些事情，雖然我不能完全公開細節，因為這一切都有關於漸進式成長，但我可以說，我有非常棒的健身日，恢復得很順利。」他也透露，直播當天是他術後滿5個月的日子。

獨行俠在送走唐西奇（Luka Dončić）至洛杉磯湖人後，正式開啟「後唐西奇時代」，球隊以厄文與新援戴維斯（Anthony Davis）作為核心，再搭配本屆選秀狀元「天才前鋒」弗拉格（Cooper Flagg），備受期待。球隊也簽下後衛羅素（D’Angelo Russell）作為厄文缺陣期間的主控補位。

今夏，獨行俠與厄文完成3年1億1900萬美元的續約，知名《ESPN》評論員史密斯（Stephen A. Smith）近日在節目《First Take》中表示，若厄文與戴維斯都能保持健康，獨行俠具備問鼎總冠軍的實力。

他直言，「如果厄文與戴維斯能健康出賽，且戴維斯發揮出頂級水準，達拉斯將贏得總冠軍。這雖然是個『如果』，但是合理的假設，每個人都知道，戴維斯的實力無庸置疑。」