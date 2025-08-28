運動雲

>

不想待灣區！勇士恐白白失去庫明加　公牛吉迪有望簽4年長約

▲▼勇士柯瑞、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加對勇士定位心生不滿，續約談判陷入僵局。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

距離NBA新賽季訓練營僅剩約4周，各隊補強都已大致底定，但勇士前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）與公牛後衛吉迪（Josh Giddey）的續約談判遲遲沒有結果，NBA記者西格爾（Brett Siegel）指出，庫明加本人不想再為灣區效力，若他接受合格報價，勇士恐面臨白白失去他的風險。

庫明加與勇士的矛盾已持續數月。據消息人士透露，他對球隊給予的角色定位不滿，加上談判過程失去信任，早早就希望離開灣區，並視太陽與國王為理想落腳處。不過在市場無法找到交易方案的情況下，他如今僅剩兩個選擇：接受勇士開出的兩年4500萬美元合約，或簽下790萬美元的一年合格報價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼勇士威金斯、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士因庫明加續約卡關，其他簽約動作受阻。（圖／達志影像／美聯社）

勇士方面堅持立場，認為庫明加在市場上缺乏選擇，因此拒絕進一步加碼。但這場僵局卻拖延了其他簽約，包括霍佛德（Al Horford）與梅爾頓（De’Anthony Melton）等人的合約仍卡關。若庫明加最終選擇合格報價，勇士將面臨明年夏天白白放走他的風險，也難以在交易截止日前換回理想的價值。

相較之下，公牛與全能的後場新星吉迪的談判顯得較為樂觀。去年他們以「禿曼巴」卡魯索（Alex Caruso）單換這位澳洲後衛，早已將他視為重建基石，今夏也沒有考慮任何「先簽後換」。不過雙方在薪資價碼上仍有落差，公牛希望將年均薪資壓在2000萬美元以下，吉迪則開價接近3000萬。外界推估，雙方最終可能會在4年8000萬至9000萬美元區間達成協議。

雖然吉迪仍可選擇簽下合格報價，但大多數跡象顯示，雙方會在訓練營開始前完成續約。對比之下，庫明加與勇士的矛盾仍懸而未解，恐將繼續成為新賽季開打前的最大不定數。

▲▼魔術薩格斯；公牛吉迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉迪被視為公牛重建基石，雙方有望達成長約。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA金州勇士Jonathan Kuminga芝加哥公牛Josh Giddey自由球員

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

道奇4局灌4分逆轉紅人！　大谷翔平5局飆9K握勝投資格

道奇4局灌4分逆轉紅人！　大谷翔平5局飆9K握勝投資格

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

魔神樂罕見單局崩盤　IG發聲：感謝猿迷支持、盼外界勿攻擊家人

魔神樂罕見單局崩盤　IG發聲：感謝猿迷支持、盼外界勿攻擊家人

評蒙德茲831前終戰！林岳平：還可接受　陳重羽看到保送反而安心

評蒙德茲831前終戰！林岳平：還可接受　陳重羽看到保送反而安心

《你朝我的方向走來》歌詞成真！啾啾中場熱舞走向陳晨威　掀網友暴動

《你朝我的方向走來》歌詞成真！啾啾中場熱舞走向陳晨威　掀網友暴動

NBA新賽季「年度MVP」大預測　金塊約基奇力壓群雄奪冠

NBA新賽季「年度MVP」大預測　金塊約基奇力壓群雄奪冠

龍獅戰突遇地震！陳子豪無感　陳重羽蹲捕喊「有喔！很大！」

龍獅戰突遇地震！陳子豪無感　陳重羽蹲捕喊「有喔！很大！」

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

熱門新聞

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

道奇4局灌4分逆轉紅人！　大谷翔平5局飆9K握勝投資格

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

魔神樂罕見單局崩盤　IG發聲：感謝猿迷支持、盼外界勿攻擊家人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1樂天桃猿登門拜訪台南Josh

2NBA球星唐斯訪台　下午出席大溪3對3

3失誤同時地震　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

4大谷翔平5局飆9K握勝投資格

5快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

最新新聞

1大谷翔平笑稱「努力去打造比賽」

2大都會新人生涯前3場先發皆勝

3大谷翔平5局飆9K相隔749日奪勝！

4約基奇率塞爾維亞歐錦賽首戰狂勝34分

5NBA球星唐斯訪台　下午出席大溪3對3

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

李博登穩定成軍心支柱　坦言：關鍵在於每周做好準備

李博登壓制桃猿打線　平野惠一點名「優勢展現得非常好」

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【超夢幻組合❤】V帥氣開球！同框大谷翔平 球迷嗨到尖叫XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366