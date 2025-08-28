不想待灣區！勇士恐白白失去庫明加　公牛吉迪有望簽4年長約

▲庫明加對勇士定位心生不滿，續約談判陷入僵局。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

距離NBA新賽季訓練營僅剩約4周，各隊補強都已大致底定，但勇士前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）與公牛後衛吉迪（Josh Giddey）的續約談判遲遲沒有結果，NBA記者西格爾（Brett Siegel）指出，庫明加本人不想再為灣區效力，若他接受合格報價，勇士恐面臨白白失去他的風險。

庫明加與勇士的矛盾已持續數月。據消息人士透露，他對球隊給予的角色定位不滿，加上談判過程失去信任，早早就希望離開灣區，並視太陽與國王為理想落腳處。不過在市場無法找到交易方案的情況下，他如今僅剩兩個選擇：接受勇士開出的兩年4500萬美元合約，或簽下790萬美元的一年合格報價。

▲勇士因庫明加續約卡關，其他簽約動作受阻。（圖／達志影像／美聯社）

勇士方面堅持立場，認為庫明加在市場上缺乏選擇，因此拒絕進一步加碼。但這場僵局卻拖延了其他簽約，包括霍佛德（Al Horford）與梅爾頓（De’Anthony Melton）等人的合約仍卡關。若庫明加最終選擇合格報價，勇士將面臨明年夏天白白放走他的風險，也難以在交易截止日前換回理想的價值。

相較之下，公牛與全能的後場新星吉迪的談判顯得較為樂觀。去年他們以「禿曼巴」卡魯索（Alex Caruso）單換這位澳洲後衛，早已將他視為重建基石，今夏也沒有考慮任何「先簽後換」。不過雙方在薪資價碼上仍有落差，公牛希望將年均薪資壓在2000萬美元以下，吉迪則開價接近3000萬。外界推估，雙方最終可能會在4年8000萬至9000萬美元區間達成協議。

雖然吉迪仍可選擇簽下合格報價，但大多數跡象顯示，雙方會在訓練營開始前完成續約。對比之下，庫明加與勇士的矛盾仍懸而未解，恐將繼續成為新賽季開打前的最大不定數。

▲吉迪被視為公牛重建基石，雙方有望達成長約。（圖／達志影像／美聯社）