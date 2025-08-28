條紋軍單局9分、全場6轟轟垮國民　洋基11比2喜迎4連勝　

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基在28日對上華盛頓國民的比賽中，上演了一場宛如「打擊馬拉松」的火力秀；3局下半洋基打線排山倒海般輪番進攻，單局派出15名打者，靠著8支安打、3次保送與一次捕手妨礙打擊，狂灌9分，整個半局長達41分鐘，最終以11比2輕取國民，豪取4連勝。

這場比賽的高潮出現在3局下半，萊斯（Ben Rice）敲出安打上壘，隨後賈吉（Aaron Judge）和貝林傑（Cody Bellinger）接連炸裂，背靠背全壘打震撼全場。

賈吉這支2分砲擊球初速107.2英哩、飛行距離424英呎，直擊中外野全壘打牆，為他本季的第41轟；貝林傑緊接著以102.9英哩、410英呎的全壘打補上火力，收下個人第25轟。

賽後賈吉表示：「大家就是彼此串連，每個人都有好打席，不會想太多。貝林傑在我之後馬上炸裂，然後大家一棒接一棒，把火力傳下去。」

在奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）保送並盜壘得分後，多明格茲（Jasson Domínguez）敲出場地規則二壘打，雖然沃爾普（Anthony Volpe）出局，但威爾斯（Austin Wells）因捕手妨礙上壘，替麥馬洪（Ryan McMahon）的三分砲鋪路；這支全壘打打垮了國民先發卡瓦利（Cade Cavalli），他最終僅投2.1局失8分（7分自責）。

「這真的很瘋狂，」麥馬洪賽後說道，「但看我們這條打線的深度，這樣的火力輸出完全在我們能力範圍之內，希望未來還能有更多這樣的比賽。」

雖然小笠原慎之介緊急接手，但仍遭萊斯再度開轟，讓比分擴大到9比0，這也是洋基本季第3次單局4轟，成為MLB史上第一支單季3度達成此壯舉的球隊；過去47年，洋基單局4轟僅出現過4次。

Homer No. 22 for No. 22 pic.twitter.com/eOCdtTR9JE — New York Yankees (@Yankees) August 27, 2025

弗萊德（Max Fried）在進攻方長局等待時，甚至還下場至牛棚維持投球節奏。他最終繳出7局僅失1分的優質先發，收下本季第14勝；「這其實算是個好問題吧？」弗萊德笑說，「比賽從1比0一下子變成10比0，真的沒什麼比這更棒的了。」

整場比賽，洋基共有6名球員開轟，包括葛里沙姆（Trent Grisham）首局首打席全壘打，以及威爾斯（Austin Wells）在4局補上一發。

總教練布恩（Aaron Boone）賽後受訪時說：「這個時間點，我們希望有更多球員找到最佳狀態，我覺得現在很多人都處在不錯的位置，這對球隊來說非常重要。」

What a way to start the day pic.twitter.com/ERfeJ2c4CM — New York Yankees (@Yankees) August 27, 2025

洋基在先前遭紅襪三連敗後迅速調整，主場收下4連勝，近15場比賽拿下11勝，對國民三連戰總計攻下26分，轟出10發全壘打，展現驚人火力。

布恩最後總結：「今天這場白天比賽，大家能有這樣的表現，替這個系列賽畫上驚嘆號。對我們來說是很棒的一天，接下來要帶著這股氣勢前往芝加哥。」