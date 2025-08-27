運動雲

>

李博登穩定成軍心支柱　坦言：關鍵在於每週做好準備

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟27日晚間在台北大巨蛋以7比1擊敗樂天桃猿，洋投李博登繳出6局失1分的優質先發，近況持續穩定；賽後他受訪時表示，表現穩定的關鍵在於每週如常做好準備，加上隊友、教練團的全力支援，才能在投手丘上維持水準。

▲中信洋投李博登。（圖／中信球團提供）

▲中信洋投李博登。（圖／中信球團提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我就是每週做一樣的事情、努力調整好自己，」李博登提及，除了例行的自我調整外，也感謝投手教練與捕手高宇杰的協助，「還有背後守備真的很好，隊友給我很多幫助，這些都是我能投得好的原因。」

本場比賽李博登主要面對樂天右打為主的打線，針對前一場被左打者攻擊的課題，他說道「今天他們沒有太多左打，所以效果難說，但我試著不要每場都用同樣的樣貌上場，畢竟打者也會研究我，所以我也要不斷變化自己。」

總教練平野惠一在賽後特別點名捕手高宇杰的好表現，李博登也給予高度肯定：「小高在這個聯盟很久了，對中職打者的理解非常深，我們的默契也越來越好，如果我有投失位置，他都能幫我把球帶回來，真的幫助很大。」

此外，首局岳政華在左外野的一次精彩美技，幫助李博登化解險情，他回憶當時說道：「球一打出去我就想說麻煩來了，結果岳政華判斷很好，跳起來在牆邊接住那顆球，我覺得那是整場比賽的關鍵時刻，棒球比的就是氣勢，那顆如果沒接到，後續怎麼發展真的難說。」

面對中信兄弟有機會直取總冠軍賽門票，李博登最後則顯得冷靜，他表示：「我們還有很多比賽要打，像明天就還要對上樂天，我會專注在眼前的每一場比賽，還不會去想季後賽的事情。」

關鍵字： 樂天桃猿、中華職棒、中信兄弟影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／行政院正式確定！　運動部部長就是李洋

快訊／行政院正式確定！　運動部部長就是李洋

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

快訊／李洋正式接任運動部長　喊話專業領航、落實6大重點

快訊／李洋正式接任運動部長　喊話專業領航、落實6大重點

後勁拋洋將兩條款議題　伍鐸受惠者身分、曾遇挖角親吐看法

後勁拋洋將兩條款議題　伍鐸受惠者身分、曾遇挖角親吐看法

快訊／李洋將接任首任部長　運動部「三本柱」正式成型

快訊／李洋將接任首任部長　運動部「三本柱」正式成型

《你朝我的方向走來》歌詞成真！啾啾中場熱舞走向陳晨威　掀網友暴動

《你朝我的方向走來》歌詞成真！啾啾中場熱舞走向陳晨威　掀網友暴動

最新MVP預測：美聯MVP榜新王者誕生　國聯大谷翔平一枝獨秀

最新MVP預測：美聯MVP榜新王者誕生　國聯大谷翔平一枝獨秀

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

門沒關送壘包　張育成追球誤踩死球區苦笑：靠不住、靠不住啊！

門沒關送壘包　張育成追球誤踩死球區苦笑：靠不住、靠不住啊！

演唱會不能拍照錄影　王心凌：但我自己滿愛看

熱門新聞

快訊／行政院正式確定！　運動部部長就是李洋

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

快訊／李洋正式接任運動部長　喊話專業領航、落實6大重點

後勁拋洋將兩條款議題　伍鐸受惠者身分、曾遇挖角親吐看法

快訊／李洋將接任首任部長　運動部「三本柱」正式成型

讀者回應

﻿

熱門新聞

1正式確定　運動部部長就是李洋

2快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

3失誤同時地震　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

4李洋正式接任運動部長　喊話專業領航

5伍鐸受惠又遇挖角　親談洋將兩條款

最新新聞

130歲最年輕部長　李洋掌運動部考驗大

2陳子豪無感地震　陳重羽喊有！很大

3831前考察蒙德茲！林岳平：還可以接受

4投手戰！洪總點出江承諺好投關鍵

5李博登穩定成球隊軍心支柱

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

元老龍迷蔣萬安開球　喊話球迷相約大巨蛋

【超夢幻組合❤】V帥氣開球！同框大谷翔平 球迷嗨到尖叫XD

開箱 #大巨蛋！台灣最頂級棒球場終於來了！

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366