李博登穩定成軍心支柱　坦言：關鍵在於每週做好準備

中信兄弟27日晚間在台北大巨蛋以7比1擊敗樂天桃猿，洋投李博登繳出6局失1分的優質先發，近況持續穩定；賽後他受訪時表示，表現穩定的關鍵在於每週如常做好準備，加上隊友、教練團的全力支援，才能在投手丘上維持水準。

▲中信洋投李博登。（圖／中信球團提供）



「我就是每週做一樣的事情、努力調整好自己，」李博登提及，除了例行的自我調整外，也感謝投手教練與捕手高宇杰的協助，「還有背後守備真的很好，隊友給我很多幫助，這些都是我能投得好的原因。」

本場比賽李博登主要面對樂天右打為主的打線，針對前一場被左打者攻擊的課題，他說道「今天他們沒有太多左打，所以效果難說，但我試著不要每場都用同樣的樣貌上場，畢竟打者也會研究我，所以我也要不斷變化自己。」

總教練平野惠一在賽後特別點名捕手高宇杰的好表現，李博登也給予高度肯定：「小高在這個聯盟很久了，對中職打者的理解非常深，我們的默契也越來越好，如果我有投失位置，他都能幫我把球帶回來，真的幫助很大。」

此外，首局岳政華在左外野的一次精彩美技，幫助李博登化解險情，他回憶當時說道：「球一打出去我就想說麻煩來了，結果岳政華判斷很好，跳起來在牆邊接住那顆球，我覺得那是整場比賽的關鍵時刻，棒球比的就是氣勢，那顆如果沒接到，後續怎麼發展真的難說。」

面對中信兄弟有機會直取總冠軍賽門票，李博登最後則顯得冷靜，他表示：「我們還有很多比賽要打，像明天就還要對上樂天，我會專注在眼前的每一場比賽，還不會去想季後賽的事情。」