「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

▲樂天桃猿拜訪Josh。（圖／截自樂天桃猿threads）

體育中心／綜合報導

樂天桃猿應援團長阿杰日前在比賽中脫口而出，嘲諷知名棒球YouTuber台南Josh「害球隊輸球」，引發廣大球迷熱議。事後雖已公開道歉，但話題仍持續延燒。27日，樂天桃猿官方社群發文透露，啦啦隊成員崔荷潾與球團營運處處長親自前往台南拜訪Josh，以行動展現誠意，並傳遞「樂天歡迎所有人」的訊息。

樂天在貼文中分享拜訪內容，包括「今天去台南」、「Josh家好大」、「大家很開心」、「心敞開的聊」、「聊得很歡樂」等字句，營造氣氛融洽的氛圍。

事件起因於8月24日樂天桃猿對統一獅之戰，當時應援團長阿杰見Josh身穿統一獅球衣觀賽，因私人行程提前離席，隨後在舞台上公開點名：「我們就是要找這一位（指台南Josh），因為他穿統一獅的球衣，我剛剛接到訊息，他知道我要Cue他，所以跑掉了，俗稱臭俗辣，我們今天這種分數（當時桃猿0比6落後）就是他害的。」

此言一出，隨即引發球迷與網友熱議，影片更迅速在社群平台發酵。阿杰在賽後出面致歉，強調只是想炒熱氣氛，並邀請Josh未來到樂天桃園球場一同互動，希望球迷不要再介意此事。

富邦悍將更在新莊球場張貼「協尋JOSH」的照片，引來球迷熱議。樂天桃猿則於3天後發布登門拜訪的照片，盼以誠意化解爭議。