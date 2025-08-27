美網／茲韋列夫凌晨1點開紅盤　直落3盤晉級第二輪

運動雲

▲德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2025美國網球公開賽男單首輪，德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）在「夜貓子時段」完成勝利，他於紐約時間27日深夜、直至隔天凌晨的比賽中，以6比2、7比6（4）、6比4擊退智利選手塔比洛（Alejandro Tabilo），驚險挺進第二輪。

由於前一場世界排名第3的地主女單好手高芙（Coco Gauff）鏖戰三盤，導致比賽延後開打，茲韋列夫直到接近午夜才登場；比賽結束時已經是凌晨1點，但他仍感謝現場觀眾堅持到底：「能在紐約看到大家對網球的熱情真的很棒，每一年都是如此，現在已經快凌晨1點了，而且今天只是星期二，不是週六晚上……所以非常感謝還留在場上的觀眾們。高芙打了一場精彩的比賽，如果是我，可能在她比完就回家了！」

茲韋列夫過去3度打進大滿貫決賽，卻始終與冠軍擦肩而過。最令人惋惜的是2020年美網，他一度兩盤領先，卻在決勝盤搶7不敵提姆（Dominic Thiem），錯失首冠；他坦言那是一場「本該贏下來的比賽」，此後，他又在去年法網5盤惜敗給艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），以及今年澳網直落三盤輸給義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）。

目前艾卡拉茲與辛納已經包辦過去7座大滿貫，而若茲韋列夫要在紐約實現突破，很可能需要連續挑戰這兩位年輕霸主。根據籤表，他有機會在4強對上辛納，若晉級決賽，對手極可能是艾卡拉茲。

雖然前景嚴峻，但茲韋列夫強調當下專注於下一場比賽，他將在第二輪面對英國新秀費爾恩利（Jacob Fearnley）；雙方過去兩度交手皆由茲韋列夫直落三盤獲勝，其中一次正是今年澳網，他最終一路闖進決賽。

對於與塔比洛的首輪交手，茲韋列夫最後坦言比賽並不完美：「有些時候打得並不理想，但我直落三盤贏球並晉級，重要的是我在凌晨1點結束，而不是凌晨3點，對接下來的比賽來說這非常重要，」他補充道：「還有很多東西可以調整、可以進步，我會專注於週四的比賽。」

