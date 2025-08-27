魏碩成冒冷汗、頭痛仍硬撐5局　坦言一度「快爆炸」：不想拖累球隊

▲中職魏碩成 。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟24日於台北大巨蛋迎戰台鋼雄鷹，先發投手魏碩成連續第5週擔任週日先發，不過他在首局就因突發頭痛加上冒冷汗，臉色蒼白，讓教練與防護員一度上場關切，甚至勸他退場休息，但魏碩成仍選擇咬牙堅持，最終用94球投滿5局，僅失2分（1自責），展現強大意志力；今（27日）賽前受訪時，他也還原當下過程。

魏碩成受訪回憶，當時投到第2位打者就感覺頭部劇烈疼痛，「好像快爆炸了」，甚至難以專注在打者身上；第三局狀況更為明顯，臉色蒼白的他讓場邊相當擔心，教練王建民與防護員多次上前詢問，並建議先退場，但他仍選擇繼續留在投手丘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我一個禮拜只先發一次，如果今天沒有撐下去，後面牛棚就會更辛苦，」魏碩成強調，自己過去也曾是中繼投手，清楚後援投手的辛勞，因此即便身體不適，仍希望能盡可能多投幾局，「我真的很想要把工作做完，讓後面投手輕鬆一點，不要造成球隊負擔。」

雖然首局控球不穩，被保送與安打形成滿壘並先掉1分，之後又因守備失誤再失1分，但魏碩成該場先發逐漸找回節奏，3至5局各僅被敲1安。最終他完成5局投球，送出4次三振、3次保送，被敲4支安打，僅失2分，其中1分為非自責，成功挺過危機。

中信兄弟球團在24日賽後表示，魏碩成賽前並無異狀，僅在首局突然出現頭痛，檢測數值皆屬正常，後續將安排進一步檢查。

魏碩成本人今日則透露，目前狀況已有好轉，日常訓練維持正常，但會減半激烈強度，「暫定下一場還是照常登板，我也會爭取每一次的機會。」

至於賽後瞬間湧入的關心電話與訊息，他最後笑說：「手機都過熱了，好多未接來電、訊息，大家都很擔心我，其實我很好，想直接拉個群組跟大家說沒事。」