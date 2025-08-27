美網／球王辛納首輪直落3過關　喊話：身體狀態很好

▲美網衛冕冠軍、義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2025美國網球公開賽男單首輪，衛冕冠軍、義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）展現強大火力，僅用1小時38分鐘就以6比1、6比1、6比2輕取捷克選手科普里瓦（Vit Kopriva），成功闖入第二輪。

Feels great to be back here Happy with today’s performance and grateful to be healthy again. Thank you all for the support @usopen pic.twitter.com/Lo8oIMbGqo [廣告]請繼續往下閱讀... August 26, 2025

這場比賽是辛納自本月初在辛辛那提決賽對艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）時因傷退賽後的首次登場，身為頭號種子，他在亞瑟·阿許球場（Arthur Ashe Stadium）移動自如，擊球深度精準，完全壓制科普里瓦。

賽後，辛納對於身體狀況表現相當樂觀，他說道：「我感覺身體狀態很好，這幾天的訓練都非常順利，特別是最後兩天，我覺得體能保持在理想位置，而且這是一場不錯的首輪比賽，所以我非常開心。」

雖然辛納在第三盤尾聲因手指問題短暫要求醫療暫停，但整體表現依舊穩健，沒有受到太大影響。

22-match winning streak at hardcourt Grand Slams



Jannik Sinner sees off Kopriva 6-1 6-1 6-2 in US Open R1. pic.twitter.com/1FtfI655SU — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2025

辛納過去一年來已連奪3座硬地大滿貫，包括2024與2025年澳網，以及2024年的美網，如今，他將把目標放在本季第3座、個人生涯第5座大滿貫獎盃。

第二輪，辛納將迎戰澳洲選手波皮林（Alexei Popyrin），後者以6比3、6比4、7比6（3）擊敗芬蘭的魯蘇沃里（Emil Ruusuvuori）。

這場勝利也讓辛納持續在世界第一的爭奪戰中保持優勢，若艾卡拉茲在本屆美網晉級至相同或更高輪次，他將自2023年9月10日以來首次重返世界第一；而辛納必須至少闖進第3輪，才能繼續守住重返榜首的希望。