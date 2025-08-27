美網／斯威雅蒂直落二輕取阿蘭戈　連勝紀錄再寫輝煌

▲斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2025美國網球公開賽女單首輪，2號種子斯威雅蒂（Iga Swiatek）火力全開，以6比1、6比2輕取哥倫比亞選手阿蘭戈（Emiliana Arango），僅用一小時就完成首場勝利，強勢挺進次輪。

Reaching new heights @iga_swiatek overtakes the record set by Monica Seles for the most consecutive opening victories. #USOpen pic.twitter.com/96Y9BNZrjB

August 26, 2025

斯威雅蒂自2024年陷入低潮後，今年夏天徹底復甦：她在7月打破13個月冠軍荒，首度摘下溫布頓后冠，這也是她生涯第6座大滿貫，隨後又稱霸於辛辛那提，持續提升自信與狀態。

6月時斯威雅蒂的世界排名一度跌至第8，但本週已重返第2；若能再度於法拉盛封后，她將成為自2012年小威廉絲（Serena Williams）以來，首位同年摘下溫網與美網冠軍的球員，並有機會重登世界第一。

2022 champion Iga Swiatek is off to a flyer at the 2025 US Open! pic.twitter.com/3E3c1JQDpS — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2025

斯威雅蒂下一戰將面對世界排名第66的荷蘭好手拉曼斯（Suzan Lamens）；拉曼斯首輪以6比4、6比2擊敗美國18歲外卡小將格羅茲曼（Valerie Glozman）。這位去年在大阪奪下首冠的荷蘭選手，今年首度完整出戰4大滿貫，已連續闖入澳網、溫網及美網第2輪，本場將是兩人職業生涯首次交手。

關鍵數據一覽

65：斯威雅蒂達成65場巡迴賽首戰連勝，刷新瑟莉絲（Monica Seles）64場的公開賽紀錄。

26-1：大滿貫首輪總戰績來到26勝1負，唯一敗仗是2019年溫網。

24：斯威雅蒂已連贏24場大滿貫首輪，追平同胞拉德萬斯卡（Agnieszka Radwanska）的紀錄。

25比5：斯威雅蒂此役制勝分以25比5壓制阿蘭戈，非受迫性失誤 則為14比9。

11/13：網前得分率驚人，13次上網拿下11分；0：整場比賽斯威雅蒂未面對任何破發點，發球局僅失10分。