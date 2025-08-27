道奇主力牛棚維西亞自曝傷勢輕微　爭取15天內復出

運動雲

▲▼道奇維西亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲維西亞進入傷兵名單。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇稍早宣布主力牛棚左投維西亞（Alex Vesia）因右腹斜肌緊繃進入傷兵名單，不過他於今（27）日賽後接受媒體訪問時強調自己傷勢輕微，會盡力爭取15天內回歸。

維西亞表示，「只是2、3天前進行傳接球時稍微感到一點緊繃，並非拉傷，也沒有劇烈疼痛，並不會感到不安。」

他接著說，「我和總教練、訓練團隊討論後，一致認為要趁現在好好處理，避免惡化。我有信心很快就能回到原本的投球準備節奏，只要一步步來，我認為15天內就能復出。」

維西亞進一步說明，「去年季後賽也曾傷到同一側，但這次的位置不同，不是同一塊肌肉，程度也更輕，感覺只是單純的肌肉緊繃，雖然難以具體形容，但比起硬撐最後造成更大代價，我更希望在現在就及早講出來。」

另外他也坦言，「有些人會說這也是讓我休息一下的好時機，我也能理解這樣的看法，休息不是壞事，但我並不是主動想休息，我原本也想留下來繼續投，有和教練團討論過，我相信最後這是正確的決定。」

至於是否能在上一個系列戰對聖地牙哥教士登板？他回應，「我有跟球隊說我覺得可以投，但最後（沒上場）是教練團做的決定，大家對這個判斷有共同認知。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇維西亞

