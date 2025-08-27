史坦頓包辦全場5打點！　451英呎砲助洋基5比1擊退國民

▲紐約洋基強打史坦頓（Giancarlo Stanton）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基重砲史坦頓（Giancarlo Stanton）在下半季持續火燙，27日條紋軍對戰國民的比賽中，史坦頓再度展現驚人打擊威力，單場包辦全隊5分打點，其中包含一發Statcast預估451英呎的全壘打，最終幫助洋基5比1獲勝，拿下近14戰中的第10勝。

自明星賽後，史坦頓30場比賽累積打擊率.366（93打數34安打），敲出13發全壘打與32分打點，OPS高達1.248；此數據僅次於運動家新秀柯茲（Nick Kurtz）的1.285，在大聯盟名列前茅。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後盛讚：「這可能是我看過他最好的狀態，特別是在穩定度上、打席接著打席，他展現出連貫的專注度；我覺得他現在對好球帶的掌握，可能是我看過他以來最好的。」

比賽3局下，葛斯密特（Paul Goldschmidt）敲出二壘安打，接著賈吉（Aaron Judge）、貝林傑（Cody Bellinger）獲得保送，形成滿壘局面；史坦頓在此情況下擊出時速101.6英哩的強勁飛球，落點在左中外野，形成一支3分打點的清壘二壘安。

6局下，洋基牛棚成功化解滿壘危機後，史坦頓再度出手，轟出一發初速112.7英哩、飛行距離451英呎的超大號全壘打，助隊將比分拉開；至此他本季出賽51場，累積17轟、46打點，183個打席的OPS高達1.051。

布恩接著指出，史坦頓今年的打擊型態比過去更具差異：「他現在穩定地把球打成平飛或高飛，以往就算火燙，他還是會打出很多強勁滾地球，但現在大幅減少；我認為這是他的經驗累積，以及對自己的理解。」

布恩最後進一步補充：「我覺得在心理層面上，他已經幾乎完全掌握了，他知道如何準備，如何應對投手，懂得在比賽中與投手進行貓捉老鼠的博弈；他能把自己帶到一個專注的心境，那是很少人能達到的境界。」