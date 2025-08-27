徐若瑄領銜！味全8/29《hololive night》主題日大巨蛋開唱

▲徐若瑄。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍《hololive night》主題日將於 8 月 29 日登場，首場賽後特別邀請全方位歌手 徐若瑄 Vivian Hsu 擔任壓軸演唱嘉賓。徐若瑄將獻唱多首經典歌曲，帶領全場球迷在臺北大巨蛋共同打造音樂與棒球交織的熱情盛會，體驗前所未有的現場魅力。

徐若瑄身兼歌手、演員、製作人等多重身分，近年持續在國際舞台上活躍：2022 年於臺北小巨蛋舉辦個人演唱會《VIVILAND》、2023 年再度以團體「黑色餅乾」登上日本紅白歌唱大賽、2024 年推出最新專輯《先聽我說完》，並與日本天后 MISIA 米希亞攜手為賑災演出，更受邀擔任小野麗莎 35 週年世界巡迴演唱會嘉賓，展現深厚實力與跨國魅力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

味全龍《hololive night》主題日將自 8 月 29 日起連續三天舉行，門票全面開賣中。8 月 29 日（週五）更推出「台北市民半票優惠」，凡設籍台北市民可於售票網預購優惠票，入場時憑身分證件驗證即可使用，每張證件限購一張。現場不提供此優惠購票與退換票服務。

球團同時鼓勵球迷搭乘捷運前往觀賽。8 月 29 日至 31 日期間，凡搭乘捷運抵達大巨蛋站的觀眾，可享【捷運票價補貼】。進場後僅需於館內驗票機感應票卡即可，若有疑問可洽詢現場工作人員。提醒球迷提早入場，以免人潮擁擠，享受最順暢的觀賽與演出體驗。