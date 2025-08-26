運動雲

宋芸樺甜喊「被接住了」大讚李超好貼心　隊友羨慕：好好喔

記者王真魚／台北報導

女星宋芸樺26日登上天母棒球場投手丘，為宣傳新片《96分鐘》擔任味全龍主場開球嘉賓。她雖然緊張，但一記好球穩穩落入「拆彈手」李超的手套中，瞬間全場沸騰，龍隊休息區更傳來一片羨慕聲——「好好喔！」

▲ 李超暖心指導！宋芸樺誇「好貼心」：真的被接住了　隊友羨慕直呼好好喔 。（圖／味全龍提供）

▲ 李超暖心指導！宋芸樺誇「好貼心」：被接住了 。（圖／味全龍提供）

這是宋芸樺繼2年前替樂天桃猿開球後，再次為中職球隊開球。她笑說這次仍難掩緊張，不過有李超賽前貼心指導，讓她安心不少。

「他很貼心耶，看得出來我很緊張，陪我練了幾次就說，其實我投得很好，不用太擔心。」李超暖心提醒，上場前只要深呼吸、看著他的眼睛，把球投過去，他一定會接住！

李超的暖心指導深深打動宋芸樺，她難掩喜悅直呼，「真的被接住了！」她回憶起上場前的叮嚀——要深呼吸、吐氣，盯著捕手的眼睛，把球投過去。結果一切正如他所說，最終順利開出漂亮的一球。

李超成了最大贏家，不只接住了開球，還接住了女神的感謝與「確認過的眼神」。連隊友們都忍不住喊：「李超為什麼可以，好好喔！」

對於今天的開球，宋芸樺直言，「比第一次好多了！今天真的非常非常開心，心情指數100分。」

除了開球，宋芸樺向球迷熱情推薦新作，《96分鐘》是一部少見的災難動作品，將於9月5日全台上映，「這是非常特別的題材，誠摯邀請大家來電影院看。」她最後喊話：「希望味全龍戰績、《96分鐘》票房都一飛沖天！」

▲ 被李超接住了！宋芸樺開球成功　 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 被李超接住了！宋芸樺開球成功　 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 李超暖心指導！宋芸樺誇「好貼心」：真的被接住了　隊友羨慕直呼好好喔 。（圖／味全龍提供）

▲ 隊友羨慕直呼好好喔 。（圖／味全龍提供）

