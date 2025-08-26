運動雲

「魔鷹能留下最好」洪一中妙比啦啦隊外援　主張中職需要洋砲

▲中職魔鷹。（圖／記者李毓康攝）

▲中職魔鷹。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

台鋼雄鷹洋砲魔鷹目前以打擊率.313暫居榜首，也以24轟暫居全壘打王。總教練洪一中26日主動提及他的去留問題，也以外籍啦啦隊成員舉例，評論中職增加洋砲名額的看法。

「魔鷹現在在中職也是滿受歡迎，他有很多球迷。」洪總坦言，「球隊當然會去考量整體需求，能留下他最好，我也希望啊！少了一個這麼強的打擊戰力，對球隊攻擊指數會有影響。」

洪總過去曾多次談到，中職需要洋砲增加精彩度，延續魔鷹去留話題，他認為，「有洋砲整體比賽會比較好看，職棒元年每隊都有洋砲，而且老球迷都會對以前的一些洋砲留下印象。」

關於洋砲最常聽到的言論是，會佔到台灣本土球員的空間。洪總認為，「職棒隊經營，一定要讓比賽好看，不是佔不佔空間的問題。」他也提到，「會擔心職棒被外國人佔據工作機會，怎麼沒考慮為什麼啦啦隊都被外國人佔據工作機會？啦啦隊就可以。大家宗旨都一樣，為什麼啦啦隊要來，就是為了票房、想要賺錢。」

洪總進一步說，「不是說啦啦隊不好，中職經營上，只要把球迷拉進來，所有元素都要加進來，平均觀眾人數還沒到養活6支球隊，只要能吸引球迷，所以有啦啦隊也很好。那怎麼沒想說啦啦隊外援影響本土，只說洋將來會影響本土球員？不外乎就是要讓比賽好看，意思差不多。」

關鍵字： 洪一中台鋼雄鷹中職洋砲啦啦隊

