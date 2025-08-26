康佛托終止23打席無安打　單場2支二安+美技守備「看出調整成果」

運動雲

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

在洛杉磯道奇以7比0完封辛辛那提紅人的比賽中，陷入打擊低潮的外野手康佛托（Michael Conforto）終於擺脫23打席無安打的陰霾，單場2支二壘安打外帶精彩美技守備，成為球隊取勝的幕後推手之一。

康佛托本場以第7棒、左外野手身份先發，2局上守備時面對紅人史提爾（Spencer Steer）擊出的左外野深遠飛球，他於全壘打牆前跳起接殺，成功阻止1支可能帶來失分的長打，為先發投手席漢（Emmet Sheehan）解圍。

打擊方面，5局下他敲出穿越一壘的二壘安打，為隨後帕赫斯（Andy Pages）的2分砲鋪路；8局下他再補上左外野方向二壘安打，推進跑者並促成帕赫斯的高飛犧牲打。

這也是他自8月17日對聖地牙哥教士後的首安，終止出賽8場、連續23打席的無安打低潮。賽後康佛托坦言，「今天我總算能準確掌握對方直球的時間點，有幾個揮棒很扎實。」他指出，應對速球一直是他本季的課題，「雖然還有待修正的部分，但這場比賽起碼給了我一點方向感。」

對於近期整條道奇打線的打擊調整，他表示，「大家的思維有些改變，不再強求長打，而是更注重選球與把握好球帶，這幾場比賽開始看出成果，我希望這樣的好現象可以延續下去。」

▲▼道奇康佛托。（圖／達志影像／美聯社）

▲康佛托勤奮練習守備。（圖／達志影像／美聯社）

康佛托也分享自己與外野手群近期在守備方面的努力，「我們都知道外野守備還有進步空間，所以在額外打擊練習時會安排追飛球與守備反覆練習，今天整體外野守備都做得很好，包含T.赫南德茲（Teoscar Hernández）在內，大家都展現了成果。」

總教練羅伯斯（Dave Roberts）也給予肯定，「康佛托今天開局的守備表現非常關鍵，T.赫南德茲也有幾次好守備，整場比賽團隊保持穩定、集中。」

