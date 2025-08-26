運動雲

>

小蠻牛頂「平頭」新造型美網開紅盤　突換髮型原因引人發笑

記者游郁香／綜合報導

世界排名第2的「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在美網首輪以全新「平頭造型」亮相，瞬間成為熱議焦點。不過這位22歲西班牙天才沒有被外界話題分心，場上依舊展現冠軍氣場，在法拉盛草地球場直落3盤以6比4、7比5、6比4擊退美國重砲奧佩爾卡（Reilly Opelka），順利挺進次輪，持續朝生涯第2座美網冠軍與第6座大滿貫獎盃邁進。

此役奧佩爾卡延續重砲打法，強勢發球加上早早出手的攻擊一度主導比賽，讓「小蠻牛」難以施展。不過艾卡拉茲憑藉底線穩定度化解壓力，全場創造11個破發點並把握其中3次，最終耗時2小時05分，在接近紐約午夜時分鎖定勝利。

艾卡拉茲賽後坦言，奧佩爾卡的發球讓他難以找到節奏，「今天是一場非常艱難的比賽，對手是一位非常優秀的球員。面對他的發球，我很難打出想要的節奏，但我很滿意自己今天的一切。特別是接發球表現得很好，還有在發球局保持專注，整體來說我打出了一場很棒的比賽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲頂著平頭新造型，在美網開出紅盤。（圖／達志影像／美聯社）

▲小蠻牛艾卡拉茲在美網首輪頂著平頭新造型出賽，吸引球迷熱議。（圖／達志影像／美聯社）

談到對手的挑戰時，艾卡拉茲直言，「你會覺得什麼都不在你掌握之中，一切取決於他怎麼發球、怎麼打底線。你只能專注，盡量把球接回場內，試著進入多拍回合，並抓住他給你打的那些球。當對手幾乎不讓你打出自己的比賽時，真的非常困難。」

艾卡拉茲的新髮型也引起熱議，他過去曾在2022年以短髮造型勇奪美網首冠，成為繼1990年的桑普拉斯（Pete Sampras）後最年輕的冠軍。如今再度「剃成平頭」出擊，被外界解讀帶有一點迷信意味，可能希望能複製當年的好運氣，避免去年次輪爆冷出局的遺憾。

▲▼西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲頂著平頭新造型，在美網開出紅盤。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾卡拉茲美網首輪直落3盤擊退奧佩爾卡。（圖／達志影像／路透社）

不過艾卡拉茲本人透露，是因為哥哥幫理髮時出包，才被迫全部剃掉，「差很多吧（笑）。我覺得我的頭髮已經太長了，在比賽前我就說想剪個頭髮。結果我哥哥用推剪的時候誤會了，一下子就推掉了，最後唯一能修正的方法就是全部剃掉。老實說，這髮型不是很好看……但也沒那麼糟吧。」

根據ATP Infosys數據，艾卡拉茲本季已經豪取賽季最高的55勝與6座冠軍，上周才剛拿下生涯首座辛辛那提大師賽冠軍。接下來他將在次輪對上義大利選手貝魯奇（Mattia Bellucci），力拚延續「平頭幸運」之旅。

關鍵字： 網球美網Carlos Alcaraz艾卡拉茲小蠻牛

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

Netflix拿下2026年WBC日本獨家轉播！收視格局迎來大轉變

Netflix拿下2026年WBC日本獨家轉播！收視格局迎來大轉變

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

台鋼雄鷹洋投異動！小野寺賢人結束賽季　829澄清湖與球迷告別

台鋼雄鷹洋投異動！小野寺賢人結束賽季　829澄清湖與球迷告別

湖人繼續補強禁區！　簽下213公分G聯盟「火鍋王」凱利

湖人繼續補強禁區！　簽下213公分G聯盟「火鍋王」凱利

花2萬美元噓整場！大谷翔平擊掌+飛吻神回擊　教士球迷服氣喊GOAT

花2萬美元噓整場！大谷翔平擊掌+飛吻神回擊　教士球迷服氣喊GOAT

BTS V來了！與大谷翔平夢幻同框　球迷暴動陷瘋狂

BTS V來了！與大谷翔平夢幻同框　球迷暴動陷瘋狂

12歲林晉擇狂飆132公里火球！美媒憂安全嗎？美國醫生點出關鍵

12歲林晉擇狂飆132公里火球！美媒憂安全嗎？美國醫生點出關鍵

9月有答案？庫明加續約僵局突破關鍵曝　美媒：勇士只需改一條件

9月有答案？庫明加續約僵局突破關鍵曝　美媒：勇士只需改一條件

不輕易言退！小野寺賢人離開台鋼繼續現役　當面與台灣球迷說謝謝

不輕易言退！小野寺賢人離開台鋼繼續現役　當面與台灣球迷說謝謝

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

熱門新聞

Netflix拿下2026年WBC日本獨家轉播！收視格局迎來大轉變

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

台鋼雄鷹洋投異動！小野寺賢人結束賽季　829澄清湖與球迷告別

湖人繼續補強禁區！　簽下213公分G聯盟「火鍋王」凱利

花2萬美元噓整場！大谷翔平擊掌+飛吻神回擊　教士球迷服氣喊GOAT

讀者回應

﻿

熱門新聞

1Netflix奪WBC日本獨家轉播權！

2紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

3辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

4小野寺賢人結束賽季829送別會

5湖人繼續補強禁區！簽下G聯盟火鍋王

最新新聞

1樂見年輕打者成長多　洪總點關鍵

2鈴木駿輔轉隊首次一軍先發不想輸魔鷹

3獅帝芬夜市驚魂聞到臭味就知是什麼

4魔鷹能留下洪一中妙比啦啦隊外援

5利物浦3比2驚險擊退紐卡索

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

【初戀系體育服】啦啦隊女孩齊跳王心凌《Woosa Woosa》 學生時代的青澀記憶都回來了～ #李珠珢

【開場舞全是細節】PS女孩結合排球動作！「低手、跳發」超用心

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366