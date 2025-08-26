小蠻牛頂「平頭」新造型美網開紅盤　突換髮型原因引人發笑

Carlos Alcaraz says his brother cut his hair at the U.S. Open



Carlos: “Quite different I guess. I felt like my hair was really long already. And before the tournament I said that I really want to get a haircut. Suddenly my brother just misunderstood with the machine. He just cut… pic.twitter.com/GwgZPULQkM — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 26, 2025

記者游郁香／綜合報導

世界排名第2的「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在美網首輪以全新「平頭造型」亮相，瞬間成為熱議焦點。不過這位22歲西班牙天才沒有被外界話題分心，場上依舊展現冠軍氣場，在法拉盛草地球場直落3盤以6比4、7比5、6比4擊退美國重砲奧佩爾卡（Reilly Opelka），順利挺進次輪，持續朝生涯第2座美網冠軍與第6座大滿貫獎盃邁進。

此役奧佩爾卡延續重砲打法，強勢發球加上早早出手的攻擊一度主導比賽，讓「小蠻牛」難以施展。不過艾卡拉茲憑藉底線穩定度化解壓力，全場創造11個破發點並把握其中3次，最終耗時2小時05分，在接近紐約午夜時分鎖定勝利。

艾卡拉茲賽後坦言，奧佩爾卡的發球讓他難以找到節奏，「今天是一場非常艱難的比賽，對手是一位非常優秀的球員。面對他的發球，我很難打出想要的節奏，但我很滿意自己今天的一切。特別是接發球表現得很好，還有在發球局保持專注，整體來說我打出了一場很棒的比賽。」

▲小蠻牛艾卡拉茲在美網首輪頂著平頭新造型出賽，吸引球迷熱議。（圖／達志影像／美聯社）

談到對手的挑戰時，艾卡拉茲直言，「你會覺得什麼都不在你掌握之中，一切取決於他怎麼發球、怎麼打底線。你只能專注，盡量把球接回場內，試著進入多拍回合，並抓住他給你打的那些球。當對手幾乎不讓你打出自己的比賽時，真的非常困難。」

艾卡拉茲的新髮型也引起熱議，他過去曾在2022年以短髮造型勇奪美網首冠，成為繼1990年的桑普拉斯（Pete Sampras）後最年輕的冠軍。如今再度「剃成平頭」出擊，被外界解讀帶有一點迷信意味，可能希望能複製當年的好運氣，避免去年次輪爆冷出局的遺憾。

▲艾卡拉茲美網首輪直落3盤擊退奧佩爾卡。（圖／達志影像／路透社）

不過艾卡拉茲本人透露，是因為哥哥幫理髮時出包，才被迫全部剃掉，「差很多吧（笑）。我覺得我的頭髮已經太長了，在比賽前我就說想剪個頭髮。結果我哥哥用推剪的時候誤會了，一下子就推掉了，最後唯一能修正的方法就是全部剃掉。老實說，這髮型不是很好看……但也沒那麼糟吧。」

根據ATP Infosys數據，艾卡拉茲本季已經豪取賽季最高的55勝與6座冠軍，上周才剛拿下生涯首座辛辛那提大師賽冠軍。接下來他將在次輪對上義大利選手貝魯奇（Mattia Bellucci），力拚延續「平頭幸運」之旅。