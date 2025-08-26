率隊奪首冠＋連莊年度教練　「卡總」2+1複數年合約留領航猿

▲卡米諾斯2 1複數年合約續留領航猿。（圖／領航猿提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

桃園璞園領航猿今（26日）宣布與總教練卡米諾斯簽訂「2+1」複數年合約，最後一年為球隊選擇權，新賽季卡總將持續帶領球隊征戰亞洲，挑戰連霸事業。

「卡總」卡米諾斯於2022-23賽季起接掌領航猿兵符，在首個執教賽季即帶領球隊重返季後賽；2023-24賽季率隊以26勝14敗拿下聯盟例行賽龍頭寶座，成功打進總冠軍賽，卡米諾斯也取得個人首座年度教練獎項；2024-25賽季迎來豐收的一年，PLG例行賽戰績一路獨走，總冠軍賽在打滿七戰的情況下，率隊拿下隊史首座總冠軍，個人也連續兩年奪得年度教練頭銜；首度參與的東亞超級聯賽(EASL)以及亞洲籃球冠軍聯賽－東亞區資格賽(BCL Asia-East)皆拿下亞軍佳績。

將在領航猿執教邁入第四個賽季，對於球隊一年比一年成長，卡米諾斯依然將功勞歸功給球員與教練團隊，「他們從我加入球隊以來，就一直努力鍛鍊自己，我只是扮演輔助他們的角色，能夠陪伴大家一起進步，我感到非常榮幸。很高興在上一季拿下總冠軍，但我們的任務尚未完成，我們的目標不僅是如此，除了要把去年東超失利的部分討回來外，更要證明領航猿是能夠在亞洲立足的球隊。」

領航猿球團肯定卡米諾斯總教練三年來帶隊的實績，稱職扮演穩定軍心的角色，與球員零距離互動，為球隊打下良好的基礎與體系，期盼藉由卡總豐富的籃球經歷，帶來更多不一樣的視野與展望。

休賽季積極留下奪冠班底陣容，率先續約年度洋將伯朗與總教練卡米諾斯，球隊將以更成熟的心態與合作默契，迎戰下個賽季更大的挑戰。