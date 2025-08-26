運動雲

>

率隊奪首冠＋連莊年度教練　「卡總」2+1複數年合約留領航猿

▲▼卡米諾斯2+1複數年合約續留領航猿。（圖／領航猿提供）

▲卡米諾斯2 1複數年合約續留領航猿。（圖／領航猿提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

桃園璞園領航猿今（26日）宣布與總教練卡米諾斯簽訂「2+1」複數年合約，最後一年為球隊選擇權，新賽季卡總將持續帶領球隊征戰亞洲，挑戰連霸事業。

「卡總」卡米諾斯於2022-23賽季起接掌領航猿兵符，在首個執教賽季即帶領球隊重返季後賽；2023-24賽季率隊以26勝14敗拿下聯盟例行賽龍頭寶座，成功打進總冠軍賽，卡米諾斯也取得個人首座年度教練獎項；2024-25賽季迎來豐收的一年，PLG例行賽戰績一路獨走，總冠軍賽在打滿七戰的情況下，率隊拿下隊史首座總冠軍，個人也連續兩年奪得年度教練頭銜；首度參與的東亞超級聯賽(EASL)以及亞洲籃球冠軍聯賽－東亞區資格賽(BCL Asia-East)皆拿下亞軍佳績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼卡米諾斯2+1複數年合約續留領航猿。（圖／領航猿提供）

將在領航猿執教邁入第四個賽季，對於球隊一年比一年成長，卡米諾斯依然將功勞歸功給球員與教練團隊，「他們從我加入球隊以來，就一直努力鍛鍊自己，我只是扮演輔助他們的角色，能夠陪伴大家一起進步，我感到非常榮幸。很高興在上一季拿下總冠軍，但我們的任務尚未完成，我們的目標不僅是如此，除了要把去年東超失利的部分討回來外，更要證明領航猿是能夠在亞洲立足的球隊。」

領航猿球團肯定卡米諾斯總教練三年來帶隊的實績，稱職扮演穩定軍心的角色，與球員零距離互動，為球隊打下良好的基礎與體系，期盼藉由卡總豐富的籃球經歷，帶來更多不一樣的視野與展望。

休賽季積極留下奪冠班底陣容，率先續約年度洋將伯朗與總教練卡米諾斯，球隊將以更成熟的心態與合作默契，迎戰下個賽季更大的挑戰。

▲▼卡米諾斯2+1複數年合約續留領航猿。（圖／領航猿提供）

關鍵字： PLG桃園璞園領航猿卡米諾斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

Netflix拿下2026年WBC日本獨家轉播！收視格局迎來大轉變

Netflix拿下2026年WBC日本獨家轉播！收視格局迎來大轉變

台鋼雄鷹洋投異動！小野寺賢人結束賽季　829澄清湖與球迷告別

台鋼雄鷹洋投異動！小野寺賢人結束賽季　829澄清湖與球迷告別

辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

湖人繼續補強禁區！　簽下213公分G聯盟「火鍋王」凱利

湖人繼續補強禁區！　簽下213公分G聯盟「火鍋王」凱利

花2萬美元噓整場！大谷翔平擊掌+飛吻神回擊　教士球迷服氣喊GOAT

花2萬美元噓整場！大谷翔平擊掌+飛吻神回擊　教士球迷服氣喊GOAT

BTS V來了！與大谷翔平夢幻同框　球迷暴動陷瘋狂

BTS V來了！與大谷翔平夢幻同框　球迷暴動陷瘋狂

12歲林晉擇狂飆132公里火球！美媒憂安全嗎？美國醫生點出關鍵

12歲林晉擇狂飆132公里火球！美媒憂安全嗎？美國醫生點出關鍵

快訊／經典賽中華隊教練團名單出爐　12強冠軍陣容續任

快訊／經典賽中華隊教練團名單出爐　12強冠軍陣容續任

不輕易言退！小野寺賢人離開台鋼繼續現役　當面與台灣球迷說謝謝

不輕易言退！小野寺賢人離開台鋼繼續現役　當面與台灣球迷說謝謝

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

熱門新聞

Netflix拿下2026年WBC日本獨家轉播！收視格局迎來大轉變

台鋼雄鷹洋投異動！小野寺賢人結束賽季　829澄清湖與球迷告別

辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

湖人繼續補強禁區！　簽下213公分G聯盟「火鍋王」凱利

花2萬美元噓整場！大谷翔平擊掌+飛吻神回擊　教士球迷服氣喊GOAT

讀者回應

﻿

熱門新聞

1Netflix奪WBC日本獨家轉播權！

2小野寺賢人結束賽季829送別會

3辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

4紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

5大谷翔平擊掌送飛吻　球迷服氣喊GOAT

最新新聞

1「當最後一年打」　張洺瑀珍惜舞台

2羅伯斯回顧帕赫斯差點3響砲打席！

3洋砲變洋投！戴維森登板締紀錄

4洋將大限倒數！味全龍新洋將確定加盟

5勇士補進新血！MIT高材生林俊佑加盟

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

【初戀系體育服】啦啦隊女孩齊跳王心凌《Woosa Woosa》 學生時代的青澀記憶都回來了～ #李珠珢

【開場舞全是細節】PS女孩結合排球動作！「低手、跳發」超用心

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366