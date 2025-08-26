大巨蛋圓夢之旅！花蓮小將北上拓視野　盼未來拚職棒舞台

▲▼中職回饋列車。（圖／中職提供）

中華職棒攜手台灣運彩與悠遊卡公司舉辦「回饋列車」活動，於8月22、23日帶領花蓮新城國小、富源國小、太巴塱國小及光復國中四校的小球員北上參訪，展開為期兩天的首都探索之旅。行程安排參觀台北101、臺北大巨蛋、兒童新樂園等具代表性的景點，希望讓來自花蓮的小將們開拓視野，體驗城市風貌與活力。

首站造訪象徵突破與遠見的世界地標「台北101」，這座摩天大樓不僅是台灣指標建築，更代表勇於挑戰自我、持續攀登高峰的精神。主辦單位期盼小球員能以此為榜樣，勇敢追求進步，邁向夢想。

晚間則前往全台唯一室內棒球場「臺北大巨蛋」，觀賞台鋼雄鷹對戰中信兄弟的職棒賽事。活動不僅安排球場導覽，還特別舉辦應援教學，讓小朋友能快速融入比賽氛圍。許多小球員是首次踏進大巨蛋，對嶄新體驗感到興奮不已，紛紛表示希望未來有機會登上這座夢想舞台，打出屬於自己的精彩一役。隨著比賽落幕，也為首日行程劃下熱鬧句點。

第二天，「回饋列車」帶領小球員走訪台北市兒童新樂園。這裡曾是中華職棒開季宣傳活動的舉辦地，象徵新賽季活力啟航。孩子們盡情體驗園區遊樂設施，留下難忘回憶，並將這份快樂與熱情化為未來棒球路上的能量。

這趟旅程不僅讓小球員拓展視野、感受城市的多元樣貌，更在心中種下夢想的種子。中華職棒與合作夥伴期盼，這份難忘的感動能化為孩子們追逐夢想的力量，未來在球場上綻放屬於自己的光芒。

