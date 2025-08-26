不輕易言退！小野寺賢人離開台鋼繼續現役　當面與台灣球迷說謝謝

▲小野寺賢人。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／台北報導

台鋼雄鷹洋投小野寺賢人本季將於8月底返日，提前結束2025年賽季。球團已在25日公告相關訊息，他也隨即透過個人IG向球迷親口致謝，表示將於8月29日澄清湖主場，親自和支持他的球迷告別。

小野寺賢人2023年隨雄鷹征戰亞洲冬季棒球聯盟，冠軍戰力抗日職紅隊繳出8.2局僅失1分的好投，率隊封王留下深刻印象。2024年球季轉戰中職一軍，短短9場先發投出2勝4敗、防禦率2.31的佳績，不僅展現穩定壓制力，也在大巨蛋舞台以熱舞、驚喜清唱圈粉無數，成為場內外矚目焦點。今年他主要在二軍調整，累積7勝、39次三振，依舊展現實力。

對於提前結束球季，小野寺賢人在IG寫下心聲：「如同球團公告，我將在8月底離開台鋼雄鷹。自去年6月韌帶受傷後，我一直努力以重返一軍為目標，但最終未能如願。」他也誠摯表達感謝，「從2023年冬季聯盟到現在，在台灣這段時間，真的受到大家許多照顧與支持，心中充滿感謝。」

雖然暫別中職，他強調自己仍會持續挑戰：「我仍然會以現役選手的身份繼續挑戰。」同時，他特別向球迷預告，將於8月29日澄清湖主場賽後登上鷹雄舞台，舉辦送別見面會，「希望能當面跟大家再說一聲謝謝。」