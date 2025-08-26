9月有答案？庫明加續約僵局突破關鍵曝　美媒：勇士只需改一條件

▲庫明加拒絕勇士2年4500萬合約，雙方續約僵局持續延燒。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士與前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）的續約談判持續卡關，雙方對峙讓球隊補強停滯不前。勇士開出2年4500萬美元合約，但庫明加寧願考慮接受795萬美元合格報價，也不想失去未來的掌控權。美國媒體《ClutchPoints》指出，若勇士願意將「球隊選項」改為「球員選項」，或許能打破僵局，答案最快可能在9月初揭曉。

勇士原本希望透過「先簽後換」換回即戰力，搭配柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green），但今夏始終沒有合適報價，連太陽、國王的明確提案都無疾而終。隨著9月將至，時間壓力愈來愈大。

美國媒體《ClutchPoints》分析，若勇士願意把第2年的「球隊選項」改成「球員選項」，庫明加或許就會重新考慮。這等於是一份一年的保障合約，他在下個休賽季依舊能掌控去向。對勇士而言，能保有交易彈性；對庫明加來說，至少不再完全失去主導權，這被視為可能結束「拉鋸」的解方。

▲美國媒體認為，若勇士將第二年改為「球員選項」，或許能打破僵局。（圖／達志影像／美聯社）

庫明加過去4季僅32%的比賽先發，且多次被主帥柯爾（Steve Kerr）晾在板凳，他認為自己未被重視，因此尋求換環境。勇士雖肯定他的天賦，但立場明確：若要留隊，必須接受有利球團的條件，雙方目前都沒有退讓跡象。

勇士補強案，包括霍佛德（Al Horford）、梅爾頓（De'Anthony Melton）等被迫延宕，直到庫明加情況明朗前都無法正式簽下。隨著9月1日美國勞工節逼近，外界預期勇士將在9月初做出決斷，而不是拖到10月1日合格報價截止日。

綜觀目前局勢，除非出現讓勇士無法拒絕的先簽後換提案（機率極低），庫明加仍可能留在勇士。問題是，他會接受調整後的新合約，還是選擇合格報價孤注一擲？