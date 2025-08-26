BTS V擔任道奇開球嘉賓！　無落地好投引爆全場尖叫

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

韓流與棒球的夢幻交會點燃洛杉磯，韓國天團BTS成員V今（26）日現身道奇體育場，為與辛辛那提紅人之戰擔任開球嘉賓，他身穿象徵團體成員數的7號球衣登場，左手一投直入本壘、毫無彈跳，全場隨即爆發震耳欲聾的歡呼聲。

V from BTS (first pitch) pic.twitter.com/tOD0sKH3Wi — Rob Friedman (@PitchingNinja) August 26, 2025

開球捕手位置由道奇先發王牌山本由伸擔任，接到來自V的完美投球後，2人隨即相擁，互相鞠躬致意。V更在投球後響亮喊出「It's Time for Dodger Baseball」，成為比賽正式開打前最高潮的亮點。

V賽前先後與大谷翔平握手、擁抱並合影，2位世界級巨星的同框畫面令球迷大呼夢幻。他也與投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）討論變化球握法，並與艾德曼（Tommy Edman）、E.赫南德茲（Enrique Hernández）等球員交流，展現親和力。

▲V與葛拉斯諾學習變化球。（圖／達志影像／美聯社）

另外，V還特別花約5分鐘在場邊與球迷一起享受練投時光，甚至出現1次暴投跪地，表現出俏皮一面，再度引來笑聲與喝采。在開球儀式前，V也與道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）相見歡，雙方握手寒暄，氣氛熱絡。

▲V替洛杉磯道奇開球。（圖／達志影像／美聯社）