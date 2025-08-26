運動雲

登峰造極青年排球賽開打！　江蘇新海高中首度來台參賽

▲▼2025登峰造極青年排球邀請賽25日開打。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供）

▲2025登峰造極青年排球邀請賽25日開打。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

2025登峰造極青年排球邀請賽昨（25）日在臺北體育館開打，本屆賽事邁入第四屆，除了臺灣高中排球聯賽（HVL）甲級的隊伍之外，江蘇新海高中首度來台參賽，希望彼此透過交流、增加經驗，培養出更多排球好手。

賽事由中華文化教育暨體育交流促進會主辦，臺北市政府體育局、教育局、臺灣職業排球聯盟、臺北市立內湖高中協辦，特別感謝教育部體育署、中華民國排球協會的指導。

江蘇新海高中排球隊成立40多年，培育出許多好手，校園內更建立一座排球博物館，展示新海高中排球運動發展的歷史。統計至2023年1月，該校兩度獲得全國U15排球錦標賽冠軍，一次U17排球錦標賽冠軍，期許這次來台參賽、以球會友。

▲▼2025登峰造極青年排球邀請賽25日開打。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供）

本屆比賽日期為8月25日至30日，邀請HVL男子前8名、女子前5名參賽，本賽事為公益性質，並未收取報名費。賽事地點在臺北體育館1樓，開放免費入場，並有YouTube全程直播：https://youtube.com/@aceaceTV

參賽隊伍有，男子組：豐原高商、內湖高工、龍津高中、華僑高中、福誠高中、苑裡高中、屏榮高中、內湖高中。女子組：東山高中、華僑高中、內湖高中、鶯歌工商、中山工商、江蘇新海高中。

去年2024登峰造極青年排球邀請賽，內湖高工男排首度封王，東山高中女排則是締造二連后。

25日戰績：

男子組
華僑高中vs內湖高中：25-19、27-25、25-17
內湖高工vs苑裡高中：22-25、21-25、25-20、21-25
屏榮高中vs龍津高中：21-25、25-15、25-21、23-25、15-12
豐原高商vs福誠高中：25-18、25-18、25-11

女子組
中山工商vs江蘇新海高中：25-9、25-10、25-20
華僑高中vs內湖高中：18-25、25-27、27-25、20-25

【育兒開外掛】爸爸哄睡寶寶失敗求支援：你要找阿嬤？

