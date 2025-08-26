運動雲

花2萬美元噓整場！大谷翔平擊掌+飛吻神回擊　教士球迷服氣喊GOAT


記者王真魚／綜合報導

道奇二刀流球星大谷翔平不僅用球棒征服球場，還以幽默化解敵意。昨作客聖地牙哥對上教士，他在9局上擊出本季第45轟，帶領球隊以8比2取勝止住連敗。令人驚訝的是，他繞壘回休息區途中，竟主動與一名整場狂噓的教士球迷擊掌、拍肩，甚至在賽後還送上飛吻。

當時是一出局、壘上無人的第5打席，大谷前4打席未敲安，但面對教士第四任投手松井裕樹，在1好2壞後逮中一顆四縫速球，這一轟擊球初速108.9英里（約175.3公里）、飛行距離409英尺（約124.7公尺），展現驚人火力。

這發關鍵一擊後，大谷展現「反差萌」一面。走回休息區途中，他和一名近距離觀戰的教士球迷擊掌，並輕拍對方肩膀，該名球迷一度尷尬露出笑容。

道奇總教練羅伯斯透露，這位球迷整場比賽相當瘋狂，「非常吵，我整場比賽右耳都被罵聲轟炸」，甚至不斷針對大谷冷嘲熱諷，「這系列賽你都打不出來！真爛！」

羅伯斯笑說，「這完全不像平常的翔平，他主動伸手擊掌，算是用自己的方式回敬，真的很有趣，也讓人看到他不同的一面。」

隊友佛里曼（Freddie Freeman）同樣讚賞大谷的「神操作」：「那個球迷整場都在罵他，所以翔平才會用這種方式給予『另類回應』，效果絕佳！」

戲劇性還不止於此。該名教士球迷後來接受訪問時爆料，大谷賽後對著他送出一個飛吻。這位球迷透露，他為自己和朋友花了2萬美元買下這區豪華座位，最後成為大谷「互動的主角」，他直言，「完全的尊敬。我明白為什麼他是史上最偉大球員（GOAT）了。」

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平道奇教士45轟神操作

