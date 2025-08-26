運動雲

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

辜仲諒接任棒協理事長以來，國內外各級大小賽事幾乎無役不與。（中華棒協提供）

▲辜仲諒接任棒協理事長以來，國內外各級大小賽事幾乎無役不與。（中華棒協提供）

圖文／鏡週刊

「棒協整個組織文化都變了，現在非常接地氣。」擁有超過20年執教經驗、率領這次U15亞洲盃代表隊奪冠的總教練邱耀宇告訴本刊，辜仲諒出任理事長後，棒協不再是以往高高在上的形象，與基層溝通管道暢通，像很多球隊有發球機需求，協會從善如流給予協助；另他曾反映U15教練登錄名額僅3位、不符需求，辜知道後表示下次會協助爭取多一位教練名額，也允諾在日本找地，打造成台灣隊赴日的訓練基地，「充分感受到他對棒球的熱忱。」

U15亞洲盃開幕戰，台灣隊對上韓國，辜仲諒賽前替選手們打氣。（中華棒協提供）

▲U15亞洲盃開幕戰，台灣隊對上韓國，辜仲諒賽前替選手們打氣。（中華棒協提供）

辜仲諒自年就任棒協理事長以來，台灣隊在世界盃已奪下2金、4銀、5銅，亞洲盃亦有5金，共計16面前3名獎牌，台灣隊更在世界棒球12強戰奪下首金，寫下歷史紀錄，顯示棒球實力逐步穩健推升。

不僅如此，辜仲諒勤於出席各項國際比賽，包括少棒、青少棒、青棒、成棒等，堪稱無役不與，也樂於自掏腰包加發獎金，像是12強奪冠，就拿出7,000萬元勉勵選手，也針對基層棒球設備進行改善，都讓各級棒球隊很有感。

▲▼東園國小威廉波特少棒賽奪冠。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲台灣小將睽違29年，在威廉波特世界少棒賽奪冠，振奮全台。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）


辜仲諒棒球

