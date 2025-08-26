辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

▲辜仲諒力拚連任WBSC執行副會長。



盛夏之際，U15亞洲盃、U12、U18世界盃棒球賽自7月下旬起接連展開，不只場上競爭火熱，負責主辦相關賽事的世界棒壘球總會（World Baseball Softball Confederation，下稱WBSC）同樣熱鬧滾滾，重頭戲之一是會員大會將在10月進行職務改選，現任WBSC執行副會長、中華民國棒球協會理事長辜仲諒，將代表台灣爭取連任，選舉結果將牽動4年後的WBSC會長改選，因此被視為前哨戰，有意爭取的各會員國代表無不摩拳擦掌，辜仲諒也規劃一系列拜會、交流行程，一旦成功連任執行副會長，接下來將爭取接棒WBSC會長職務，以進一步推動亞洲棒球大聯盟，並有意把WBSC總部從瑞士遷至台灣，強化台灣在世界棒球的核心地位與話語權。

「我要再度勉勵在座的中華隊選手，全力以赴、為國爭光，讓世界見證台灣遇強則強、永不放棄的精神。」7月14日，中華民國棒球協會在台北福華飯店舉辦三級棒球台灣隊成軍誓師大會，包括第12屆U15亞洲盃、第8屆U12及第32屆U18世界盃選手全員出席，這也是史上首次聯合誓師，不只棒協理事長辜仲諒親自到場致詞打氣，去年拿下世界棒球12強賽MVP的「台灣隊長」、中職統一7-ELEVEn獅隊球員陳傑憲也現身勉勵小將拿出自信、勇敢迎戰。

U12代表隊後來以第4名作收，U15代表隊則闖進冠軍戰，23日在台南亞太國際棒球訓練中心迎戰強敵日本隊，在全場逾5,000名觀眾加油助威下，以3:0勝出，不僅成功衛冕金牌，奪下隊史第8冠，台、日兩國也雙雙取得明年U15世界盃棒球賽的門票。

U15亞洲盃才告捷，威廉波特世界少棒總冠軍戰25日也傳出好消息，台灣小將以7:0擊敗美國隊，奪下睽違29年的冠軍。緊接著U18世界盃9月5至14日在日本沖繩開打，台灣同樣瞄準金牌。一系列棒球國際盃賽接力登場，各國不只在球場上較勁，戰火更延燒到負責主辦U12、U15、U18、U23、女子世界盃等賽事以及世界棒球12強賽的WBSC組織。

WBSC將於10月17日至18日，在泰國曼谷舉辦第6屆會員大會，屆時橫跨五大洲，共140個國家、逾200位代表都將出席，會議的重頭戲之一是執行副會長、祕書長、財務長、第一至第三常務理事，以及男女子棒壘球運動員代表等多項職務改選，辜仲諒已多次公開表態，將代表台灣爭取連任WBSC執行副會長。

「這次WBSC改選，各方都志在必得。」一位棒壇人士指出，現任會長、義大利籍法卡利（Riccardo Fraccari）已在位十多年，上屆連任成功，任期至2029年，屆時可望交棒，因此這次職務改選，被視為下屆會長選舉的前哨戰，有意角逐各領導職務的各國代表，早已提前布局，檯面下積極串聯、拜會其他會員拉票。已逾76歲的法卡利則看好辜仲諒的人脈與影響力，期待他順利接棒，完成WBSC的世代交替。

知情人士透露，辜仲諒若連任執行副會長，下一步就是4年後爭取會長職務，只要順利接棒法卡利，不僅成為台灣有史以來第一位國際單項團體運動協會的領頭人物，更將研擬把設在瑞士皮力（Pully）的WBSC總部遷至台灣，藉此與其他會員國建立更便捷的溝通管道，不僅是另類的外交突破，也可強化台灣在世界棒球的核心地位與話語權。

事實上，這一提升台灣國際能見度的招式，辜仲諒的父親辜濓松也用過。作為中國信託金融控股公司創辦人的辜濂松，1981年催生亞洲銀行家協會（Asian Bankers Association, ABA），當時就將ABA祕書處永久設立於創始地台北，藉由促進亞太地區金融業的發展與合作，協助台灣達成進入國際社會的目標。ABA發展至今，會員涵蓋全球25個經濟體、65家金融機構，堪稱亞太地區規模最大的國際金融組織，並獲得亞洲開發銀行（The Asian Development Bank）認可，會員定期來台開會，實質增加台灣的國際能見度。

本刊調查，為複製父親創設ABA的成功經驗，替台灣棒運開拓國際影響力，辜仲諒這次同樣積極投入資源參選，為尋求連任執行副會長，規劃在9月中旬赴日，與其他國際棒壇領袖交流，並爭取日本棒球總會長山中正竹等日本棒壇重要人士支持。

另一方面，U18世界盃賽事9月5日在日本開打，法卡利參加開幕式後即離開沖繩，請辜仲諒代表參加14日頒獎儀式及閉幕典禮，接著16日至17日WBSC在東京召開會議，辜也預定出席並進行拉票。



