快訊／經典賽中華隊教練團名單出爐　12強冠軍陣容續任

▲曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

備戰明年經典賽，中華隊25日進行選訓會議，確定教練團名單。此次延續12強冠軍班底，全體教練團全數續任，將再度攜手帶領中華隊拚佳績。

中職聯盟在4月14日宣布，由樂天桃猿首席教練曾豪駒擔任中華隊總教練，他將肩負領軍重任。25日選訓會議結束後，曾豪駒受訪表示：「體能教練的部分稍微有些更動，劉品辰和陳宗宏兩位教練，此前在12強與經典賽資格賽都有合作。」

全體教練團參與意願高昂，曾豪駒說：「其實大家都很想要再為台灣貢獻一份心力，也期待未來賽事能共同努力，拿下好成績。」

中華隊今年初成功自資格賽脫穎而出，確定晉級WBC會內賽，並被分在C組，與日本、韓國、澳洲及捷克同組，賽事地點在東京巨蛋。

教練團名單如下：

總教練：曾豪駒（樂天桃猿）

首席兼捕手教練：高志綱（統一7-ELEVEn獅）

投手教練：林岳平（統一7-ELEVEn獅）

牛棚教練：王建民（中信兄弟）

打擊教練：彭政閔（中信兄弟）

打擊教練：高國輝（富邦悍將）

內野守備教練：陳江和（中信兄弟）

外野守備兼跑壘教練：張建銘（味全龍）

體能教練：劉品辰（樂天桃猿）

體能教練：陳宗宏（台北興富發）