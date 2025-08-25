威廉波特超暖畫面曝！台灣捕手為對手「拉鍊把關」　網讚好貼心

▲台灣捕手提醒對手拉拉鍊。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

威廉波特少棒賽冠軍戰出現一段小插曲，美國小將褲子拉鍊沒拉，被台灣捕手蔡瑀格暖心提醒，才趕緊拉好再繼續比賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

東園國小代表亞太區出賽，一路過關斬將闖進冠軍戰，迎戰美國組冠軍內華達州。4局上，美國打者 Jayden Lee 站上打擊區時，蔡瑀格先輕拍他左邊衣袖，並用手勢示意褲子拉鍊，Jayden Lee 立刻把拉鍊拉好，隨後重新準備打擊。

這段畫面全被轉播捕捉，引發網路熱烈討論，球迷紛紛直呼「台灣捕手太暖心了」。更意外釣出當事人蔡瑀格本人回應：「我是捕手～」網友也留言大讚：「你好貼心」、「你超讚」。

除了場上的可愛插曲，最後半局教練喊暫停時的幽默談話也掀起迴響。投手教練駱政宇以輕鬆口吻對小將們說：「帥都是你們在帥，我都沒帥到，我只是喊暫停上來帥一下而已。」他還鼓勵大家：「台灣的女朋友都在看你們，要加油！」最後仍不忘叮嚀正事，「喊聲專注在最後1個出局數。」

台灣小將們不僅寫下睽違29年的世界冠軍，場上暖心互動與教練的幽默談話，也成為讓球迷難忘的經典畫面。