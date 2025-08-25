台灣睽違29年威廉波特奪冠！小英雄林晉擇躍上美媒嗨喊：終於冠軍

▲東園國小林晉擇。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

由台北市東園國小代表亞太區出征LLB威廉波特少棒賽，25日傳捷報，冠軍戰以7比0強壓美國組冠軍隊伍內華達州，拿下睽違29年的冠軍。這同時也是國際隊伍自2017年日本奪冠後，再度登上世界之巔。

What an effort from Lin Chin-Tse! ????



He took a perfect game into the 5th inning of the LLWS Championship ???? pic.twitter.com/vlmayL5vEF [廣告]請繼續往下閱讀... August 24, 2025

林晉擇前四局完全壓制，直到五局才被擊出內野安打，仍未失分。他主投5局僅用89球，送出4次三振，沒有保送，全場只被擊出1支安打。陳啟盛在第六局登板收尾，順利守住完封勝。

林晉擇投打俱佳登上美媒，賽後透過翻譯接受ESPN採訪時表示：「我非常開心，這已經是29年的等待，終於我們拿到冠軍了。」

台灣小將在五局下火力大爆發，靠著連續保送與安打一口氣攻下5分，徹底奠定勝局。全場累計7支安打、7次保送，14人次上壘。林晉擇在打擊端同樣表現亮眼，身為首棒打者，繳出1安打並貢獻3分打點。而且他的安打相當關鍵，是在5局下掃出三壘安打帶有3打點，助隊擴大至5比0領先，隨後隊友還利用對手失誤再添2分。

這場比賽也為林晉擇本屆威廉波特之旅畫下完美句點，他在四場登板累計11局無失分，送出20次三振，只被擊出2支安打。年僅12歲的他，速球最快飆到82英里（約132公里），相當於大聯盟投手107英里的效果，讓內華達打者完全無解。

台灣小將此役收下本屆賽事第4場完封勝，追平大會紀錄。這一冠不僅象徵台灣少棒再度登頂，也結束了長達29年的冠軍荒。