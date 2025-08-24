小波特豪語「總能把湖人打爆」　詹皇認了：他就是雷射槍

記者游郁香／綜合報導

湖人過去兩年季後賽都成了金塊的手下敗將，自2023年1月到2024年11月交手14場更吞下13敗，包含2023年西區決賽遭橫掃。即便2024-25賽季稍稍扳回顏面，依舊難解金塊進攻火力。今夏被交易至籃網的小波特（Michael Porter Jr.），近日在節目語出驚人，直言自己「總能把湖人打爆」。

小波特近日作客節目《Glory Daze Podcast》時表示，「我超愛打對湖人的系列賽。他們總以為能擊敗我們，但事實上從沒成功過。我不知道為什麼，但我總是能把湖人打爆，因為他們沒有能對位防守我的人，尤其是在我繞掩護、接球出手的時候，我總能找到投籃機會。」

數據也證實小波特的說法。2023年西區冠軍賽，他繳出場均15分、9.3籃板、3助攻，三分命中率高達42.4%；隔年首輪再碰湖人，他火力更全面升級，場均能砍22.8分、8.4籃板，外線命中率高達48.8%，成為金塊最難防守的進攻點之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小波特（左）自稱「總能把湖人打爆」，天王詹姆斯也服了。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，洛城天王詹姆斯（LeBron James）本人也對小波特的表現留下深刻印象，他在個人節目《Mind the Game》直言，「小波特就是一個他X的雷射槍！不管是不是看到湖人球衣或金色，他打我們的時候就是不會失手。你不管多貼近他，他完全不把你放在眼裡。」

雖然放話自己總能「打爆」湖人，不過小波特對詹姆斯心存敬意，「在季後賽能和詹皇正面交鋒，他就是體育界『偉大』的化身。我們曾在洛杉磯把湖人橫掃出局，隔年也4比1淘汰他們，這種感覺真的很棒。當你對一個人充滿尊敬，卻能在場上對決並且擊敗他，那真的很嗨，我不會說謊。」

▲詹姆斯大讚小波特是「雷射槍」，防不勝防。（圖／達志影像／美聯社）