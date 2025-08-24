運動雲

>

小波特豪語「總能把湖人打爆」　詹皇認了：他就是雷射槍

記者游郁香／綜合報導

湖人過去兩年季後賽都成了金塊的手下敗將，自2023年1月到2024年11月交手14場更吞下13敗，包含2023年西區決賽遭橫掃。即便2024-25賽季稍稍扳回顏面，依舊難解金塊進攻火力。今夏被交易至籃網的小波特（Michael Porter Jr.），近日在節目語出驚人，直言自己「總能把湖人打爆」。

小波特近日作客節目《Glory Daze Podcast》時表示，「我超愛打對湖人的系列賽。他們總以為能擊敗我們，但事實上從沒成功過。我不知道為什麼，但我總是能把湖人打爆，因為他們沒有能對位防守我的人，尤其是在我繞掩護、接球出手的時候，我總能找到投籃機會。」

數據也證實小波特的說法。2023年西區冠軍賽，他繳出場均15分、9.3籃板、3助攻，三分命中率高達42.4%；隔年首輪再碰湖人，他火力更全面升級，場均能砍22.8分、8.4籃板，外線命中率高達48.8%，成為金塊最難防守的進攻點之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼季後賽首輪G1，湖人詹姆斯、戴維斯；金塊約基奇、小波特。（圖／達志影像／美聯社）

▲小波特（左）自稱「總能把湖人打爆」，天王詹姆斯也服了。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，洛城天王詹姆斯（LeBron James）本人也對小波特的表現留下深刻印象，他在個人節目《Mind the Game》直言，「小波特就是一個他X的雷射槍！不管是不是看到湖人球衣或金色，他打我們的時候就是不會失手。你不管多貼近他，他完全不把你放在眼裡。」

雖然放話自己總能「打爆」湖人，不過小波特對詹姆斯心存敬意，「在季後賽能和詹皇正面交鋒，他就是體育界『偉大』的化身。我們曾在洛杉磯把湖人橫掃出局，隔年也4比1淘汰他們，這種感覺真的很棒。當你對一個人充滿尊敬，卻能在場上對決並且擊敗他，那真的很嗨，我不會說謊。」

▲▼季後賽首輪G1，湖人詹姆斯、戴維斯；金塊約基奇、小波特。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯大讚小波特是「雷射槍」，防不勝防。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA洛杉磯湖人丹佛金塊布魯克林籃網小波特詹姆斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

台籃自由球員市場還有「大魚」　陳將双有意願返台打職籃

台籃自由球員市場還有「大魚」　陳將双有意願返台打職籃

不用「超級頂薪」！　ESPN爆料：杜蘭特願低於行情與火箭續約

不用「超級頂薪」！　ESPN爆料：杜蘭特願低於行情與火箭續約

U15亞洲盃／柯邵捷完投完封！台灣3比0擊退日本　二連霸奪隊史第8冠

U15亞洲盃／柯邵捷完投完封！台灣3比0擊退日本　二連霸奪隊史第8冠

林泓育感動喊話讓猿迷都回來了　主場連2戰再現萬人盛況

林泓育感動喊話讓猿迷都回來了　主場連2戰再現萬人盛況

U15亞洲盃／個人獎出爐！陳泊佑奪MVP　教頭笑言：神明有保佑

U15亞洲盃／個人獎出爐！陳泊佑奪MVP　教頭笑言：神明有保佑

兄弟那一場成轉捩點！威能帝連9場優質先發　僅收2勝笑喊：我知道

兄弟那一場成轉捩點！威能帝連9場優質先發　僅收2勝笑喊：我知道

美球評砲轟道奇過度保護大谷翔平：受傷前就該盡情打、盡情投！

美球評砲轟道奇過度保護大谷翔平：受傷前就該盡情打、盡情投！

台灣混血強打「龍仔」豪砲再出擊！　本季第19轟出爐還追平隊史超神紀錄

台灣混血強打「龍仔」豪砲再出擊！　本季第19轟出爐還追平隊史超神紀錄

江坤宇「全壘打順其自然」首轟出爐！許基宏再見安打收尾　兄弟4比3險勝雄鷹

江坤宇「全壘打順其自然」首轟出爐！許基宏再見安打收尾　兄弟4比3險勝雄鷹

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

熱門新聞

台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

台籃自由球員市場還有「大魚」　陳將双有意願返台打職籃

不用「超級頂薪」！　ESPN爆料：杜蘭特願低於行情與火箭續約

U15亞洲盃／柯邵捷完投完封！台灣3比0擊退日本　二連霸奪隊史第8冠

林泓育感動喊話讓猿迷都回來了　主場連2戰再現萬人盛況

U15亞洲盃／個人獎出爐！陳泊佑奪MVP　教頭笑言：神明有保佑

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

2FA大魚　陳將双有意願返台打職籃

3不用頂薪　ESPN爆料KD願和火箭續約

4台灣3比0擊退日本　二連霸奪第8冠

5被胖哥呼喚回來了！猿迷擠爆桃園

最新新聞

1道奇1比5不敵教士跌至國聯西區第二

2「龍仔」本季第19轟打破隊史紀錄

3小波特豪語「總能把湖人打爆」

4洋基苦吞對戰紅襪8連敗！

5約基奇送別小波特　竟叮嚀記得戴套

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

宋晟睿雙響破後勁神話解密關鍵！　笑曝平野扮2號：都自己當裁判

宋晟睿雙響！　平野惠一也有功勞：我是後勁2號

李勛傑首轟奪MVP釋放壓力　坦言曾陷低潮：真的好久沒這種感覺了

古久保健二肯定李勛傑首轟展自信　點出關鍵打席仍待學習

調皮鬼李珠珢發起戰鬥　邀雅英PK「胸拳小書包」

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366