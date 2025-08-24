台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

▲台北市東園國小少棒隊。（圖／翻攝臉書／臺北市萬華區東園國民小學）

記者張靖榕／綜合報導

台北市東園國小少棒隊23日在美國賓州威廉波特世界少棒錦標賽，以1比0力退加勒比海區代表阿魯巴（Aruba），勇奪國際組冠軍，今（24日）將挑戰美國組冠軍隊，爭奪世界冠軍頭銜。

代表亞太區出戰的台灣隊，本屆賽事接連擊敗墨西哥、阿魯巴與委內瑞拉，以3連勝晉級國際組冠軍戰，再度對決阿魯巴。對手先前擊退巴拿馬、加拿大與日本，實力同樣不容小覷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本場由劉韋亨先發，第1局下阿魯巴攻佔一、二壘，但劉韋亨連飆兩次三振，成功守成。第2局下，台灣隊靠雙殺守備再度化解危機。

第3局上，阿魯巴投手維德佛爾（Jayderick Wederfoor）控球失準，台灣陳世鴻保送上壘，何甫羿補上安打，對手守備失誤送回關鍵1分。3局下，台灣外野守備穩健，三連接殺保住領先。

第4局，林晉擇保送上壘、陳啟盛挨觸身球，迫使阿魯巴換投費里西安納（Jeter Filiciana），但台灣未能再擴大差距。劉韋亨投至第6局下1出局後退場，由陳啟盛接手，在壘上有人的壓力下成功守住勝果。

最終台灣以1比0險勝，繼去年龜山國小後再次闖入冠軍戰。台灣小將將於台灣時間25日凌晨3時迎戰美國組冠軍隊，雙方將爭奪本屆世界少棒最高榮耀。