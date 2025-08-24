林泓育感動喊話讓猿迷都回來了　主場連2戰再現萬人盛況

▲ 林泓育 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿近來戰績回升，票房也因「精神領袖」林泓育的一席真情告白而回溫。本周桃園主場3連戰氣氛熱烈，周五「阿迷趴」吸引13,251人進場、創下桃園球場本季新高，周六也有11,097人進場，雙雙躍居本季票房前段班。

林泓育2周前在台北大巨蛋獲選單場MVP時，數度哽咽地拿起麥克風，向現場球迷喊話，「選手都是很努力打每一場比賽，今天可以走到這，希望你們繼續支持我們，不要放棄我們，謝謝！」這段話感動不少球迷，也號召更多支持力量。

桃猿本月初一度受到場外食安風波干擾，球員努力專注場上奮戰，近期打出一波佳績。林泓育的呼喊更讓球迷迴響熱烈。有球迷看台上高舉「只要你們不放棄，我挺我的桃猿，最愛你們」應援看板，回應小胖的心聲。 也有球迷感動地說，「大家都回來了，被胖哥呼喚回來了！」

這股支持力量實際反映在票房上，周五舉辦的「阿迷趴」，睽違8年再有黑鷹直升機帥氣開球。此戰吸引13,251人進場，創下桃園球場本季新高，也是桃猿主場第3高入場人數，僅次於8月初在大巨蛋的兩場賽事（8月10日19,671人、8月9日18,802人）。

而昨日再吸引11,097人，創下本季周六票房第三高。球迷熱烈進場，展現對球隊的力挺。球員們也盼在桃園主場延續佳績，持續回報球迷支持。

▲而昨日再吸引11,097人，創下本季周六票房第三高 。（圖／截自CPBL.TV）