江坤宇「全壘打順其自然」首轟出爐！許基宏再見安打收尾　兄弟4比3險勝雄鷹

▲江坤宇「全壘打順其自然」首轟出爐！許基宏再見安打收尾　兄弟4比3險勝雄鷹。（圖／中信兄弟提供）

▲許基宏再見安打　兄弟4比3險勝雄鷹。（圖／中信兄弟提供）

記者胡冠辰／綜合報導

中信兄弟23日在台北大巨蛋迎戰台鋼雄鷹，比賽一路呈現拉鋸，最終9局下半中信由許基宏敲出再見安打，率領兄弟4比3力克雄鷹，收下主場勝利。

1局上半客隊雄鷹便展現強勢攻擊，魔鷹一分打點安打率隊先馳得點，台鋼1比0取得領先；2局下半主場中信兄弟展開反攻，岳東華擊出一支帶有打點的二壘安打，送回壘上跑者，雙方戰至1比1平手。

3局上半雄鷹再度發動攻勢，吳念庭敲出二壘安打帶有一分打點，隨後王柏融再補上一安打，台鋼單局攻下2分，將比分改寫為3比1。

6局下半中信江坤宇轟出本季首支全壘打，黃衫軍將比分所小至 2比3一分差，為兄弟點燃反攻希望；7局下半岳政華選到保送上壘後，許庭綸敲出關鍵二壘安打帶回追平分，中信兄弟將比分扳成3比3。

9局下半比賽進入高潮時刻，許庭綸再度選到保送，黃韋盛雖擊出滾地球造成二壘跑者出局，但他積極盜壘製造壓力，最終中信由許基宏敲出再見安打送回致勝分，最終黃衫軍4比3在主場逆轉台鋼雄鷹，贏得精彩勝利。

▲江坤宇「全壘打順其自然」首轟出爐！許基宏再見安打收尾　兄弟4比3險勝雄鷹。（圖／中信兄弟提供）

▲許基宏再見安打。（圖／中信兄弟提供）

在6局下半轟出本季首轟的江坤宇賽後表示：「也蠻開心的啦，但是也終於的那種感覺，等的有點久；但沒關係啦，因為自己本來就不是全壘打型的打者，全壘打就是順其自然，今天有首轟還是蠻開心的。」

許庭綸在7局下扮演英雄，敲出追平比分的二壘安打，他回憶當下心境時說：「因為我原本前面3支0，然後許基宏學長就跟我說：庭綸，笑一個，你還有下次的打擊機會，就好好把握，我也很高興有把握住。」

許基宏不僅在最後擊出再見安打，也肯定隊友的努力，他強調：「應該說是大家的凝聚力，就是不會因為輸個兩分三分就放棄，反而是守住每個半局，想辦法在攻擊面突破一些機會讓分數回來。」

同時他也稱讚9局下半黃韋盛的盜壘：「很關鍵啊，如果沒有那個盜壘，我需要的安打可能會是長打，所以他這個起跑的節奏抓得很棒，製造有機會的局面給我。」

總教練平野惠一也對全隊表現給予肯定：「即便選手們在比賽中出現 miss，其他隊友們會一起去cover，那個串連的氛圍很好，攻擊部分也是9個人一起去攻擊，大家做得很好。」

至於再見安打的主角許基宏最後則談到球隊的成長：「這些年輕球員們在過程中不斷學習，慢慢成長，可以感受到他們在場上發揮出的能量，大家凝聚，把這種氛圍延續下去，不輕易放棄每一場比賽。」

