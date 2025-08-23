運動雲

U15亞洲盃／個人獎出爐！陳泊佑奪MVP　教頭笑言：神明有保佑

▲ U15亞洲青少棒錦標賽台灣隊23日勇奪隊史第8冠，隊伍中年紀最小的陳泊佑敲出突破僵局三壘打，助隊以3比0奪冠，獲選賽會MVP 。（圖／棒協提供）

▲ U15亞洲青少棒錦標賽台灣隊23日勇奪隊史第8冠 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

亞洲青少棒錦標賽冠軍戰23日登場，中華隊與日本一路僵持到6局上，全隊年紀最小的陳泊佑敲出2分三壘安打，終場助台灣以3比0完封日本，完成二連霸、抱回隊史第8冠，他也憑此表現獲選賽會最有價值球員（MVP）。

陳泊佑賽後直言，能敲出這支安打覺得很不可思議，「我有設定好對策，也一直有做意象訓練，才有辦法打到。」

身為全隊最年輕的球員，他坦言學長們都給予很多支持與指導，「他們會鼓勵我，有不會的地方都會教我。」 談到對日、韓先發的收穫，他表示，「頂得住壓力，相信自己就能做到，關鍵時刻不要太急。」最後也感謝家人一路的支持。

總教練邱耀宇在賽後笑說，「神明有保佑。」他形容整個賽會宛如「洗三溫暖」，起伏不斷，但認為這批小將潛力驚人，只要跨越心理關卡，未來都將有機會挑戰職棒舞台。

此役先發投完整場的柯邵捷回憶，首局化解滿壘危機後建立起自信，「沒想到自己能投完整場，這是最難忘的一場比賽。」他也說，想第一時間把奪冠的喜悅與家人分享。

個人獎項

• 最有價值球員（MVP）：陳泊佑（台灣）

• 防禦率王：胡冠威（台灣）

• 勝率王：Muhammad Atif（巴基斯坦）

• 打擊王：陳泊佑（台灣）

• 打點王：舩山大翔（日本）

• 全壘打王：金俊佑（韓國）

• 盜壘王：柯邵捷（台灣）

• 得分王：柯邵捷（台灣）

• 最佳防守球員：丹羽裕聖（日本）

▲ U15亞洲青少棒錦標賽台灣隊23日勇奪隊史第8冠，隊伍中年紀最小的陳泊佑敲出突破僵局三壘打，助隊以3比0奪冠，獲選賽會MVP 。（圖／棒協提供）

▲ 隊伍中年紀最小的陳泊佑敲出突破僵局三壘打，助隊以3比0奪冠，獲選賽會MVP、 防禦率王胡冠威 。（圖／棒協提供）

