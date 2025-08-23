陳重廷今年才加練一壘：更想守外野　蹲捕太可怕先不要

▲陳重廷。（圖／統一獅提供）

統一獅內野手陳重廷昨（22日）在對樂天桃猿之戰，生涯首度鎮守一壘守位，雖然比賽中沒有機會接到球，但對他來說卻是相當新鮮的體驗。他賽後笑說，這是自己職棒生涯第一次站上一壘，相當陌生，「其實之前從來沒守過，國小、國中、高中都是游擊，大學轉三壘，進職棒以後也都是二三游，真的完全沒碰過一壘。」

對於這項臨時調度，林岳平表示，球隊在隊形上，確實有規劃一壘的替補人選，「重廷和林祖傑，我們都有設想一壘替補的空間。在隊形裡需要有人能頂一壘。」不過他也說這並非常態，只是因應之後可能的突發狀況。

陳重廷回想，自己多練一壘契機是因陳鏞基受傷，「那時候剛好鏞基拉到大腿，所以就開始多練一壘，大概是6、7月的時候。」他表示，總教練林岳平（餅總）先前就有提醒，如果比賽狀況需要，可能會讓他頂上一壘，「算是有心理準備啦，不是完全突然。」

至於手套，他笑說臨時借了隊友的手套，「好像是炸祖（林祖傑）跟恆佑借的，一壘手手套都軟軟的，我也不好意思用他們習慣用的手套。」

第一次守一壘，陳重廷坦言確實不習慣，「一開始站上去會覺得視線角度完全不同，很陌生，但後來因為比賽沒有球打過來，所以感覺還好。」

比起一壘，陳重廷更想挑戰外野，「但外野手太強了。」他笑說，「如果他們需要休息，我可以去頂一下。」

事實上，陳重廷世大運培訓時期就有守過外野，「那時候我跟東華、重羽都是外野，只是比賽才進內野。」

昨天客串一壘後，陳重廷內野只差捕手沒試過。是否有考慮蹲捕看看，他笑回，「那個球很可怕耶，光是接發球機的球，我在接，都覺得快打到臉，根本不敢接。」

對於這次意外的守備初體驗，陳重廷抱持正向態度，「昨天可能是鏞基要休息，所以才去頂一下，不是真的固定安排。只要球隊需要，我都願意嘗試。」