運動雲

>

凱樂也有其他球隊接觸　曝選擇桃猿關鍵：波賽樂打給我

▲▼ 凱樂 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 凱樂 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿新洋投凱樂（Caleb Baragar）正式抵台，今（23日）首度現身桃園球場，與教練團、隊友打招呼。他透露，能夠在短短3天內與桃猿火速達成合約，關鍵在於「老友」波賽樂的牽線與推薦。

桃猿上周日與凱樂展開接觸，3天內短時間內便談妥合約。凱樂坦言，決定來台的關鍵是接到波賽樂的來電，「他有跟我說，桃猿球隊很照顧選手，環境也很不錯，他的太太也在這，和我老婆也能互相有個照應。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩人淵源可追溯至兩年前在Driveline訓練中心結識，之後一直保持聯絡，感情十分要好。凱樂也提到，他還認識味全龍的洋投鑀龍，對中職的環境早有耳聞，「有朋友在這裡，對我很有幫助。」

剛抵達台灣，凱樂仍在適應時差，不過已經調整差不多，「大概有90%的狀態了，我老婆比我更難調整。」他笑說，目前生活一切都很好，「球迷也很熱情，甚至有人傳訊息告訴我哪裡好吃、好玩，我太太也有和波賽樂的太太出門，開時準備熟悉當地生活了。」

在樂天接觸前，有其他中職球隊對凱樂表達興趣，包括統一獅與北部某隊，凱樂透露，確實有其他球隊接觸，「但當時我還在墨西哥聯盟季後賽，球隊不同意買斷。很高興最終來了，而且能夠加入桃猿，我覺得是神的安排，一切遵循祂的指示。」

波賽樂下半季化身「波賽揚」，是否有分享經驗？凱樂先是笑說，「不要講太多次『波賽揚』，怕他在太過自滿。」隨後表示，「他有說，這裡打者不像美國追求長打，而是更注重確實擊球，提醒我要勇敢投給對手打，讓守備幫助我，想辦法抓到出局數。」

現年30歲的凱樂，身高190公分，左投左打，出身舊金山巨人隊體系，並於2020至2021年登上大聯盟，兩年合計出賽49場，繳出7勝2敗、防禦率2.78的優質表現。近年則活躍於3A與墨西哥聯盟。

他也關注同樣來自巨人系統的台灣投手鄧愷威，「我們有在同隊過，知道他最近登上大聯盟，我都有持續關注巨人球隊的動態。」

關鍵字： 樂天桃猿凱樂洋投台灣生活中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U15亞洲盃／強勢擊敗日本！　中華隊10比7晉級冠軍戰　明再度交鋒拚連霸

U15亞洲盃／強勢擊敗日本！　中華隊10比7晉級冠軍戰　明再度交鋒拚連霸

美球評砲轟道奇過度保護大谷翔平：受傷前就該盡情打、盡情投！

美球評砲轟道奇過度保護大谷翔平：受傷前就該盡情打、盡情投！

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

大谷翔平的復活「難以置信」　10度手術名投館山昌平驚嘆異常之處

大谷翔平的復活「難以置信」　10度手術名投館山昌平驚嘆異常之處

張洺瑀職棒9年首奪MVP　賽後哽咽：感謝自己沒放棄

張洺瑀職棒9年首奪MVP　賽後哽咽：感謝自己沒放棄

曾昱磬再見雙殺遭球迷飆三字經　台鋼嚴正聲明：已存證必要時提告

曾昱磬再見雙殺遭球迷飆三字經　台鋼嚴正聲明：已存證必要時提告

羅伯斯點評「不符預期」康佛托　「不會無限期給機會」

羅伯斯點評「不符預期」康佛托　「不會無限期給機會」

宋晟睿雙響破後勁神話解密關鍵！笑曝平野扮2號：都自己當裁判

宋晟睿雙響破後勁神話解密關鍵！笑曝平野扮2號：都自己當裁判

大谷翔平是「瘋狂的傢伙」…昔日隊友讚嘆目睹衝擊場景

大谷翔平是「瘋狂的傢伙」…昔日隊友讚嘆目睹衝擊場景

宋晟睿雙響！平野惠一也有功勞：我是後勁2號

宋晟睿雙響！平野惠一也有功勞：我是後勁2號

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

熱門新聞

U15亞洲盃／強勢擊敗日本！　中華隊10比7晉級冠軍戰　明再度交鋒拚連霸

美球評砲轟道奇過度保護大谷翔平：受傷前就該盡情打、盡情投！

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

大谷翔平的復活「難以置信」　10度手術名投館山昌平驚嘆異常之處

張洺瑀職棒9年首奪MVP　賽後哽咽：感謝自己沒放棄

曾昱磬再見雙殺遭球迷飆三字經　台鋼嚴正聲明：已存證必要時提告

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊10比7擊敗日本晉級冠軍戰！

2美球評砲轟道奇　過度保護大谷

3李洋傳接運動部長　年收入上看600萬

4大谷翔平復活　館山昌平驚嘆異常之處

5張洺瑀職棒9年首奪MVP　賽後哽咽

最新新聞

1陳重廷一壘今年才加練　想挑戰外野

2鳥谷敬有望來台客座教練？

3鳥谷敬盛讚新莊氛圍如大聯盟

4豊暐蹲捕逐漸展現穩定性　鋒總有話要說

5凱樂不急831開箱　霸姆德命運成焦點

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

宋晟睿雙響破後勁神話解密關鍵！　笑曝平野扮2號：都自己當裁判

水彈女神權恩妃現身大巨蛋　熱舞《Crazy In Love》全場嗨翻

宋晟睿雙響！　平野惠一也有功勞：我是後勁2號

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

調皮鬼李珠珢發起戰鬥　邀雅英PK「胸拳小書包」

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366