凱樂也有其他球隊接觸　曝選擇桃猿關鍵：波賽樂打給我

▲ 凱樂 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿新洋投凱樂（Caleb Baragar）正式抵台，今（23日）首度現身桃園球場，與教練團、隊友打招呼。他透露，能夠在短短3天內與桃猿火速達成合約，關鍵在於「老友」波賽樂的牽線與推薦。

桃猿上周日與凱樂展開接觸，3天內短時間內便談妥合約。凱樂坦言，決定來台的關鍵是接到波賽樂的來電，「他有跟我說，桃猿球隊很照顧選手，環境也很不錯，他的太太也在這，和我老婆也能互相有個照應。」

兩人淵源可追溯至兩年前在Driveline訓練中心結識，之後一直保持聯絡，感情十分要好。凱樂也提到，他還認識味全龍的洋投鑀龍，對中職的環境早有耳聞，「有朋友在這裡，對我很有幫助。」

剛抵達台灣，凱樂仍在適應時差，不過已經調整差不多，「大概有90%的狀態了，我老婆比我更難調整。」他笑說，目前生活一切都很好，「球迷也很熱情，甚至有人傳訊息告訴我哪裡好吃、好玩，我太太也有和波賽樂的太太出門，開時準備熟悉當地生活了。」

在樂天接觸前，有其他中職球隊對凱樂表達興趣，包括統一獅與北部某隊，凱樂透露，確實有其他球隊接觸，「但當時我還在墨西哥聯盟季後賽，球隊不同意買斷。很高興最終來了，而且能夠加入桃猿，我覺得是神的安排，一切遵循祂的指示。」

波賽樂下半季化身「波賽揚」，是否有分享經驗？凱樂先是笑說，「不要講太多次『波賽揚』，怕他在太過自滿。」隨後表示，「他有說，這裡打者不像美國追求長打，而是更注重確實擊球，提醒我要勇敢投給對手打，讓守備幫助我，想辦法抓到出局數。」

現年30歲的凱樂，身高190公分，左投左打，出身舊金山巨人隊體系，並於2020至2021年登上大聯盟，兩年合計出賽49場，繳出7勝2敗、防禦率2.78的優質表現。近年則活躍於3A與墨西哥聯盟。

他也關注同樣來自巨人系統的台灣投手鄧愷威，「我們有在同隊過，知道他最近登上大聯盟，我都有持續關注巨人球隊的動態。」