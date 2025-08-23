味全新洋投報到了！葉總看好即戰力　取捨部分心裡已有底

▲中職味全龍總教練葉君璋。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／新莊報導

味全龍隊在831洋將大限截止日前完成最後補強，新洋投Manny Barreda日前已經跟球隊完成會合，並投入簡單訓練；總教練葉君璋今（23日）受訪表示，這位新洋投已有穩定比賽節奏，若無特別狀況，待相關程序完成後，預計將安排至二軍實戰，快速評估後有望接軌一軍先發戰力。

「因為他一直都有在比賽，身體狀況維持得不錯，」葉君璋表示，雖然仍需觀察，但目前規劃是先讓他在二軍投一場，作為上到一軍前的最後評估，「除非真的狀況特別差，不然應該會讓他直接上來投。」

味全目前洋投陣容包含鋼龍、艾普勒、龍聖與鑀龍（伍鐸不占洋將名額），新洋投的加入勢必引發汰換壓力；對於「誰將讓位」的問題，葉君璋坦言已有初步方向，「鋼龍跟艾普勒狀況都還不錯，基本上不會換，剩下就是龍聖和鑀龍之間做選擇。」

接著葉總進一步分析兩位現有洋投的現況：「鑀龍目前看起來球數拉不太起來，狀態也不是很好；龍聖則是比較不穩定，狀況起伏比較大。」但他也強調最終決定心理已經有譜了，就先不公布答案。

對於新洋投Manny Barreda的技術特性，葉總表示他球速約在150公里上下，具備不錯的威力，「控球方面可能還要再觀察，畢竟來到新環境，有些投手剛開始會不太穩，但從影片和過去資料看，他的基本能力應該沒問題。」

至於定位部分，葉總最後則說「看他投球型態應該是沒問題，但是應該不會讓他在牛棚，以我們現在狀況來看，會直接安排他先發。」