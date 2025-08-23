運動雲

>

味全新洋投報到了！葉總看好即戰力　取捨部分心裡已有底

▲▼中職味全龍總教練葉君璋。（圖／記者李毓康攝）

▲中職味全龍總教練葉君璋。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／新莊報導

味全龍隊在831洋將大限截止日前完成最後補強，新洋投Manny Barreda日前已經跟球隊完成會合，並投入簡單訓練；總教練葉君璋今（23日）受訪表示，這位新洋投已有穩定比賽節奏，若無特別狀況，待相關程序完成後，預計將安排至二軍實戰，快速評估後有望接軌一軍先發戰力。

「因為他一直都有在比賽，身體狀況維持得不錯，」葉君璋表示，雖然仍需觀察，但目前規劃是先讓他在二軍投一場，作為上到一軍前的最後評估，「除非真的狀況特別差，不然應該會讓他直接上來投。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

味全目前洋投陣容包含鋼龍、艾普勒、龍聖與鑀龍（伍鐸不占洋將名額），新洋投的加入勢必引發汰換壓力；對於「誰將讓位」的問題，葉君璋坦言已有初步方向，「鋼龍跟艾普勒狀況都還不錯，基本上不會換，剩下就是龍聖和鑀龍之間做選擇。」

接著葉總進一步分析兩位現有洋投的現況：「鑀龍目前看起來球數拉不太起來，狀態也不是很好；龍聖則是比較不穩定，狀況起伏比較大。」但他也強調最終決定心理已經有譜了，就先不公布答案。

對於新洋投Manny Barreda的技術特性，葉總表示他球速約在150公里上下，具備不錯的威力，「控球方面可能還要再觀察，畢竟來到新環境，有些投手剛開始會不太穩，但從影片和過去資料看，他的基本能力應該沒問題。」

至於定位部分，葉總最後則說「看他投球型態應該是沒問題，但是應該不會讓他在牛棚，以我們現在狀況來看，會直接安排他先發。」

關鍵字： 味全龍中華職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U15亞洲盃／強勢擊敗日本！　中華隊10比7晉級冠軍戰　明再度交鋒拚連霸

U15亞洲盃／強勢擊敗日本！　中華隊10比7晉級冠軍戰　明再度交鋒拚連霸

美球評砲轟道奇過度保護大谷翔平：受傷前就該盡情打、盡情投！

美球評砲轟道奇過度保護大谷翔平：受傷前就該盡情打、盡情投！

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

大谷翔平的復活「難以置信」　10度手術名投館山昌平驚嘆異常之處

大谷翔平的復活「難以置信」　10度手術名投館山昌平驚嘆異常之處

張洺瑀職棒9年首奪MVP　賽後哽咽：感謝自己沒放棄

張洺瑀職棒9年首奪MVP　賽後哽咽：感謝自己沒放棄

曾昱磬再見雙殺遭球迷飆三字經　台鋼嚴正聲明：已存證必要時提告

曾昱磬再見雙殺遭球迷飆三字經　台鋼嚴正聲明：已存證必要時提告

羅伯斯點評「不符預期」康佛托　「不會無限期給機會」

羅伯斯點評「不符預期」康佛托　「不會無限期給機會」

宋晟睿雙響破後勁神話解密關鍵！笑曝平野扮2號：都自己當裁判

宋晟睿雙響破後勁神話解密關鍵！笑曝平野扮2號：都自己當裁判

大谷翔平是「瘋狂的傢伙」…昔日隊友讚嘆目睹衝擊場景

大谷翔平是「瘋狂的傢伙」…昔日隊友讚嘆目睹衝擊場景

宋晟睿雙響！平野惠一也有功勞：我是後勁2號

宋晟睿雙響！平野惠一也有功勞：我是後勁2號

累計4張未繳罰單被傳召上庭　解釋後法官竟把罰款改成0元！

熱門新聞

U15亞洲盃／強勢擊敗日本！　中華隊10比7晉級冠軍戰　明再度交鋒拚連霸

美球評砲轟道奇過度保護大谷翔平：受傷前就該盡情打、盡情投！

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

大谷翔平的復活「難以置信」　10度手術名投館山昌平驚嘆異常之處

張洺瑀職棒9年首奪MVP　賽後哽咽：感謝自己沒放棄

曾昱磬再見雙殺遭球迷飆三字經　台鋼嚴正聲明：已存證必要時提告

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊10比7擊敗日本晉級冠軍戰！

2美球評砲轟道奇　過度保護大谷

3李洋傳接運動部長　年收入上看600萬

4大谷翔平復活　館山昌平驚嘆異常之處

5張洺瑀職棒9年首奪MVP　賽後哽咽

最新新聞

1陳重廷一壘今年才加練　想挑戰外野

2鳥谷敬有望來台客座教練？

3鳥谷敬盛讚新莊氛圍如大聯盟

4豊暐蹲捕逐漸展現穩定性　鋒總有話要說

5凱樂不急831開箱　霸姆德命運成焦點

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

宋晟睿雙響破後勁神話解密關鍵！　笑曝平野扮2號：都自己當裁判

水彈女神權恩妃現身大巨蛋　熱舞《Crazy In Love》全場嗨翻

宋晟睿雙響！　平野惠一也有功勞：我是後勁2號

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

調皮鬼李珠珢發起戰鬥　邀雅英PK「胸拳小書包」

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366