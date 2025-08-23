運動雲

曾昱磬再見雙殺遭球迷飆三字經　台鋼嚴正聲明：已存證必要時提告

▲▼中職曾昱磬 。（圖／記者李毓康攝）

▲曾昱磬 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹昨（22日）以3比4不敵中信兄弟，先發洋投後勁吞下敗投，也中止個人跨季22連勝的中職紀錄。比賽最後，外野手曾昱磬在9局上半打出再見雙殺，成為比賽終結的一幕，卻在賽後遭到不理性球迷以三字經辱罵。對此，台鋼球團今日發出聲明，強調會維護球員權益，必要時將追究法律責任。

比賽最後半局，台鋼在一出局時靠著魔鷹、張肇元的安打攻佔一、三壘，眼看有追分機會，但曾昱磬隨後擊出直擊二壘手正面的滾地球，兄弟守備策動雙殺，結束比賽，也讓後勁的「不敗神話」正式終止。

賽後，一名網友在社群媒體留下「曾昱磬XXX」等不雅字眼，言語涉及人身攻擊。曾昱磬本人看到後，也在IG社群限時動態發文表示，「對不起！最後沒打好是我的錯，但請不要這樣直接人身攻擊，好嗎？」貼文曝光後引發球迷心疼，不少人留言鼓勵，為他加油打氣。

台鋼球團今日聲明指出，球員在場上全力拚戰，為的是勝利與榮耀，也希望展現中職新軍拼勁，回饋球迷的熱情支持。球團感謝所有球迷不論是進場觀賽、透過轉播收看，或在社群上給予鼓勵，這些都是球員的重要力量。

球團也嚴正表示，任何理性的批評與指教都願意接受並改善，但針對性、不理性謾罵、髒話、影射、仇恨、侮辱及人身攻擊等言論，球團已全面截圖存證，必要時將依法追究。

完整聲明如下

台鋼雄鷹選手在場上全力拼戰，為的就是追求勝利與榮耀，希望展現中職第二年新軍拼戰鬥志，回饋一路走來熱情支持的球迷。

感謝球迷朋友對台鋼雄鷹支持，不管是進場力挺、透過轉播關注，或是在社群上給予正向力量鼓勵。 有任何批評指教，台鋼雄鷹都虛心接受，並努力改善。

但有許多針對性、不理性謾罵、髒話、影射、仇恨、污辱、人身攻擊等相關言論、留言，球團皆已截圖存證，必要時將追究法律責任。

