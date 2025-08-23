美球評砲轟道奇過度保護大谷翔平：受傷前就該盡情打、盡情投！

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

道奇球星大谷翔平在投打二刀流挑戰中，始終伴隨疲勞累積與傷病風險。他的使用方式近期再度成為爭議焦點。

大谷在美國時間8月21日作客洛磯戰時缺席，這是他自4月因陪產假休兩場後，再度因「休養」名義缺席比賽，上一次同樣因休養而缺賽已是去年5月1日。

在此之前一戰，他先發投球時被強勁球直擊右大腿，道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）坦言除了考慮治療，也給了他額外休息時間，「我告訴他可以多睡一點，晚點再來。」

大谷則解釋，「不是我主動要求，而是和球隊高層、監督討論後，認為這個時機休息比較合適。」

然而，這樣的使用方式引來美媒熱議。 前紅襪球員、現任球評的米勒（Kevin Millar）在《MLB Network》節目《MLB Now》上直言，「相信我，他應該要被更多地使用，哪怕場上有些小狀況也無妨。他不是只為了打出五六十轟才拿近10億美元的合約，而是要去挑戰二刀流！」

米勒認為，道奇過度保護的調度方式不合理，「應該讓他盡量在場上發揮。」

節目主持人肯尼（Brian Kenny）則反駁，「這不是1890年代，球員不可能被這樣操。若受傷，聯盟會損失掉最強的打者。」

但米勒堅持己見，甚至舉例前國民王牌史崔斯柏格（Stephen Strasburg）被嚴格投球限制，最後依然因傷報銷，「受傷隨時都可能發生，所以與其限制，不如讓他盡情發揮。」