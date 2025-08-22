古久保健二肯定李勛傑首轟展自信　點出關鍵打席仍待學習

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿今（22）日在主場以火力全開的姿態迎戰統一獅，靠著李勛傑敲出生涯首轟，加上洋投波賽樂主導節奏、投出6局無失分的好投，終場以9比0完封對手，贏得一場投打俱佳的勝利，也讓全場13251名進場觀眾留下深刻印象。

▲中職李勛傑。（圖／記者李毓康攝）



比賽前半段呈現拉鋸戰，直到5局下半樂天打線發動攻勢，張閔勛與林子偉敲安後，2023年第五輪選秀好手李勛傑轟出右外野三分砲，不僅為球隊打破僵局，也寫下個人生涯首轟的里程碑。

「非常好的一個打擊，展現自信心，恭喜他，」總教練古久保健二賽後受訪時談到李勛傑的表現，給予高度肯定。

隨後他也補充提到李勛傑的成長空間，「他一直都很努力，但還有些地方需要加強，像是全壘打後，下一個打席在有跑者得點圈的情況下，他的打擊策略還需要再學習，對方投手不會再給他容易的球，他的timing也沒有掌握得很好，這是他未來要努力的方向。」

桃猿此役打線全場掃出13支安打，第5、6、8六局各灌3分，展現出優異的串聯火力，對此古久保提及，「打線有確實串聯，尤其第六局那波攻勢打得非常好。」

而投手方面，波賽樂繳出6局無失分的壓制力佳的內容，演出個人本季代表作，古久保最後指出，這場比賽與賽季前段相比，波賽樂在節奏與攻擊性上有顯著差異：「他今天的投球內容真的非常好，整體節奏掌握得很棒，也非常主動進攻打者，不再過度追求邊角球，避免了多餘的壞球，這是他近兩場先發明顯的進步。」