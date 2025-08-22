運動雲

>

古久保健二肯定李勛傑首轟展自信　點出關鍵打席仍待學習

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿今（22）日在主場以火力全開的姿態迎戰統一獅，靠著李勛傑敲出生涯首轟，加上洋投波賽樂主導節奏、投出6局無失分的好投，終場以9比0完封對手，贏得一場投打俱佳的勝利，也讓全場13251名進場觀眾留下深刻印象。

▲▼中職李勛傑。（圖／記者李毓康攝）

▲中職李勛傑。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽前半段呈現拉鋸戰，直到5局下半樂天打線發動攻勢，張閔勛與林子偉敲安後，2023年第五輪選秀好手李勛傑轟出右外野三分砲，不僅為球隊打破僵局，也寫下個人生涯首轟的里程碑。

「非常好的一個打擊，展現自信心，恭喜他，」總教練古久保健二賽後受訪時談到李勛傑的表現，給予高度肯定。

隨後他也補充提到李勛傑的成長空間，「他一直都很努力，但還有些地方需要加強，像是全壘打後，下一個打席在有跑者得點圈的情況下，他的打擊策略還需要再學習，對方投手不會再給他容易的球，他的timing也沒有掌握得很好，這是他未來要努力的方向。」

桃猿此役打線全場掃出13支安打，第5、6、8六局各灌3分，展現出優異的串聯火力，對此古久保提及，「打線有確實串聯，尤其第六局那波攻勢打得非常好。」

而投手方面，波賽樂繳出6局無失分的壓制力佳的內容，演出個人本季代表作，古久保最後指出，這場比賽與賽季前段相比，波賽樂在節奏與攻擊性上有顯著差異：「他今天的投球內容真的非常好，整體節奏掌握得很棒，也非常主動進攻打者，不再過度追求邊角球，避免了多餘的壞球，這是他近兩場先發明顯的進步。」

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U15亞洲盃／強勢擊敗日本！　中華隊10比7晉級冠軍戰　明再度交鋒拚連霸

U15亞洲盃／強勢擊敗日本！　中華隊10比7晉級冠軍戰　明再度交鋒拚連霸

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢　大聯盟出賽4場防禦率近9

鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢　大聯盟出賽4場防禦率近9

《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作　走進棒球場「繼續送幸福」

《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作　走進棒球場「繼續送幸福」

富邦悍將簽下9名新秀！張育豪合約總值740萬　1投變「空氣」

富邦悍將簽下9名新秀！張育豪合約總值740萬　1投變「空氣」

U15亞洲盃／中華隊10比0擊退菲律賓　明日「殊死戰」會師日本！

U15亞洲盃／中華隊10比0擊退菲律賓　明日「殊死戰」會師日本！

張育豪只簽1.5年欲爭取提前換約　林華韋：少見但尊重

張育豪只簽1.5年欲爭取提前換約　林華韋：少見但尊重

勇士補強來了！將簽前最佳第六人　小柯瑞也在考慮名單上

勇士補強來了！將簽前最佳第六人　小柯瑞也在考慮名單上

羅伯斯點評「不符預期」康佛托　「不會無限期給機會」

羅伯斯點評「不符預期」康佛托　「不會無限期給機會」

王建民談洋投最後抉擇！3人搶2席？韋禮加831前難上一軍

王建民談洋投最後抉擇！3人搶2席？韋禮加831前難上一軍

【好啦原諒妳】馬爾濟斯被吵醒表情氣炸...聽到握手秒和好XD

熱門新聞

U15亞洲盃／強勢擊敗日本！　中華隊10比7晉級冠軍戰　明再度交鋒拚連霸

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢　大聯盟出賽4場防禦率近9

《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作　走進棒球場「繼續送幸福」

富邦悍將簽下9名新秀！張育豪合約總值740萬　1投變「空氣」

U15亞洲盃／中華隊10比0擊退菲律賓　明日「殊死戰」會師日本！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊10比7擊敗日本晉級冠軍戰！

2李洋傳接運動部長　年收入上看600萬

3鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢

4《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作！

5富邦悍將簽下9名新秀！1投變「空氣」

最新新聞

1張洺瑀職棒9年首奪MVP　賽後哽咽

2平野扮後勁2號？宋晟睿笑曝一彩蛋

3李勛傑首轟奪MVP釋放壓力

4宋晟睿雙響！平野：我是後勁2號

5古久保健二肯定李勛傑首轟展自信

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

水彈女神權恩妃現身大巨蛋　熱舞《Crazy In Love》全場嗨翻

宋晟睿雙響破後勁神話解密關鍵！　笑曝平野扮2號：都自己當裁判

宋晟睿雙響！　平野惠一也有功勞：我是後勁2號

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

調皮鬼李珠珢發起戰鬥　邀雅英PK「胸拳小書包」

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

【泰格與雪兒】抓包閨密
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366