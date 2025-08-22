運動雲

大巨蛋傳愛！中信兄弟邀台大病友同樂　醫護團隊齊應援

▲中信育樂董事長陳國恩（後排圖中右側）、臺大醫院余忠仁院長（後排圖中左側）、臺大醫院雲林分院馬惠明院長（後排右5）、新竹臺大分院蔡孟昆副院長後排圖中左3）、臺大兒童醫院小兒部林銘泰副主任、臺大醫院器官勸募暨移植中心陳益祥主任（圖中左2）、心臟血管外科黃書健主任（後排右2）、醫護人員、兒童病患及家屬一同開心合照。（圖／中信兄弟提供）

記者胡冠辰／綜合報導

中信兄弟今（8/22）在台北大巨蛋迎戰台鋼雄鷹，場上球員努力奮戰爭取勝利，場內則有初次到大巨蛋看球的熱血球迷吶喊應援，他們是臺大醫院心、肺、肝、腎移植術後的兒童病患及其家屬，以及醫療團隊一起在現場感受精彩的球賽。

​此外，臺大醫院余忠仁院長、臺大醫院雲林分院馬惠明院長、新竹台大分院蔡孟昆副院長、臺大兒童醫院小兒部林銘泰副主任、臺大醫院器官勸募暨移植中心陳益祥主任、心臟血管外科黃書健主任、曹傳怡護理師，以及多位長期照護移植病童的護理人員也都到場一同為中信兄弟應援。

▲小球迷開賽前先學習棒球知識，以及練習中信兄弟球員應援曲。（圖／中信兄弟提供）

中信育樂董事長陳國恩表示，中國信託長期致力回饋社會，聚焦深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益主軸；此次活動別具意義，除了讓病患與家屬放鬆心情，以及慰勞辛苦的醫護同仁外，也希望中信兄弟不畏挑戰、持續進化的決心能鼓勵病患積極向前。

​總共有60位大、小球迷們初次到大巨蛋，他們一到現場臉就亮了起來，驚呼球場好大、好漂亮並與家人合照；他們在比賽前先了解球場、球賽如何進行之外，還特別練習中信兄弟球員應援曲。

▲小球迷開賽前先學習棒球知識，以及練習中信兄弟球員應援曲。（圖／中信兄弟提供）

比賽開始後拿著加油棒跳上跳下，積極參與每位球員的應援，中信兄弟吉祥物小翔也在比賽空檔中來跟小球迷們打招呼及互動，逗得他們哈哈大笑。

關鍵字： 中信兄弟台北大巨蛋中華職棒

