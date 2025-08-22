看見林家鋐進步！洪總：年輕人有舞台就會成長　棒球是信任運動

▲林家鋐 。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹23歲內野手林家鋐本季逐漸打出身價，生涯首轟也在家鄉台東出現，表現受到關注。總教練洪一中談到林家鋐的進步時表示，年輕球員只要有舞台、多給機會，就會自然成長，但關鍵在於進步的幅度是否足以在一軍立足。

對於林家鋐的進步，總教練洪一中表示，年輕球員只要給予機會，自然會在經驗與技術上成長，但關鍵在於能否把進步轉化為在一軍生存的能力。「一開始都會生澀，就像曾子祐去年也是，守備不穩、打擊也普通，但一直用、一直給機會，他們經驗累積多了，就會有成長。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪總進一步指出，棒球是「信任的運動」，「選手都會犯錯，但有些人錯了還能繼續留在場上，是因為教練相信他能調整回來。就像魔鷹，可能連續三振三次，但我們還是會期待他第四次能打一支長打。」

他告訴球員，抱怨「機會少所以表現不好」沒有意義，「唯有平時拼命練習、準備好自己，上場才能把握機會。」他舉例，投手往往從敗戰處理開始，若表現不錯，就能慢慢晉升到平手、最後成為勝利組；野手也是透過一次又一次的累積，才逐步獲得信任，最終成為主力。

洪總也提到，球迷有時會用「愛將野球」來形容教練的用人方式，但他認為，「其實沒有什麼愛誰或不愛神，教練最在意的就是贏球，誰能幫我贏球，我就愛誰，就是相信誰。」

林家鋐曾經在2020年高中畢業投入中職選秀落榜，2022年再度叩關獲台鋼雄鷹第7指名，如今成為主戰二壘手。洪總肯定「小鷹們」的練習態度，「我們這裡大家都很認真，我想別隊也一樣，職棒懶惰的很少，認真是基本，要出人頭地，就得比別人更努力。」

「一支球隊有五六十人，先發只有九個，要爭得上場位置，必須付出更多，世界上沒有坐在家就能成功的事。」洪總說。