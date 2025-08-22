王威晨曝罕見重感冒：不是流感　高燒到連走路都有困難

▲王威晨 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟隊長王威晨14日因重感冒下二軍，這也是他本季首次離開一軍名單。所幸昨日已經恢復隨隊練習，身體狀況好轉許多。他坦言，這次病得特別嚴重，「一直高燒，甚至嚴重到無法走路。」

外界關心是否為流感或新冠肺炎，王威晨表示已經篩檢兩次，結果皆為陰性，「醫生就說是一般感冒。」他解釋，自己沒有咳嗽或喉嚨痛等其他症狀，主要就是不斷發燒，必須依靠退燒針藥控制，「燒到快40度，真的撐不住。」

王威晨透露，大約花了一週時間才逐漸痊癒，也主動與教練團討論，決定先下二軍調整。他苦笑說，身為運動員平常很少感冒，但這次卻嚴重到臥病在床，「那段時間真的很痛苦，幾乎只能一直躺著。」奇怪的是食慾完全沒受影響，「我還是一直在吃啊！」

目前下二軍還沒滿10天，但他已恢復正常練習，「什麼時候能登錄還不確定，（實戰感覺）站上去打才知道。」

而明天正好是「七月鬼門開」，隊友詹子賢日前受訪時爆料王威晨入住飯店的「開門儀式」──一般人會喊「打擾了」，他卻習慣喊「安打、全壘打！」消息曝光後，王威晨不好意思地笑說，「被爆料了！我覺得滿好笑的，下次我（進門）要自己先講，不要讓他講走。」