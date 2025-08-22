不敗後勁挑戰23連勝！王建民喊強　平野盼擊倒他：勝利更有價值





▲後勁 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹「不敗後勁」今日在台北大巨蛋先發出戰中信兄弟，尋求把跨季連勝紀錄堆高到23場，挑戰難度可說越來越高。總教練平野惠一直言，「他是聯盟最頂尖的投手之一，如果我們能打敗他，這場勝利會更有價值。今天若打者能擊出安打、跑回分數，希望大家多多誇獎我們選手。」

兄弟投手教練王建民也點出後勁的特點，認為他直球、卡特與變化球的精準度到位，搭配速差讓打者難以掌握，正因如此，對任何球隊打線都是道難以跨越的門檻。

他進一步指出，後勁能從中繼角色轉型為先發並保持高水準相當不簡單，「因為先發需要面對更多局數和球數，能維持這樣的表現代表準備和心態都非常到位。」

從樂天時期以「豪勁」之名打拼，到去年3月改名「後勁」加盟台鋼雄鷹，他不僅與王建民的傳記電影同名，還披上象徵傳承的經典40號球衣。雖然兩人同屬同一經紀公司，不過私下互動並不多，但王建民對於後勁在場上的表現仍直言，「真的很強！」

而台鋼近期拉出一波4連勝、下半季戰績直逼兄弟，目前下半季戰績已攀升到第二，僅落後兄弟1.5場。

本周末「天王山」三連戰，雙方正面對決，平野強調，每場比賽都專注在當下，「不會太在意其他對手怎麼樣。」