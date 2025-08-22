運動雲

>

不敗後勁挑戰23連勝！王建民喊強　平野盼擊倒他：勝利更有價值

▲▼ 後勁 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲後勁 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹「不敗後勁」今日在台北大巨蛋先發出戰中信兄弟，尋求把跨季連勝紀錄堆高到23場，挑戰難度可說越來越高。總教練平野惠一直言，「他是聯盟最頂尖的投手之一，如果我們能打敗他，這場勝利會更有價值。今天若打者能擊出安打、跑回分數，希望大家多多誇獎我們選手。」

兄弟投手教練王建民也點出後勁的特點，認為他直球、卡特與變化球的精準度到位，搭配速差讓打者難以掌握，正因如此，對任何球隊打線都是道難以跨越的門檻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步指出，後勁能從中繼角色轉型為先發並保持高水準相當不簡單，「因為先發需要面對更多局數和球數，能維持這樣的表現代表準備和心態都非常到位。」

從樂天時期以「豪勁」之名打拼，到去年3月改名「後勁」加盟台鋼雄鷹，他不僅與王建民的傳記電影同名，還披上象徵傳承的經典40號球衣。雖然兩人同屬同一經紀公司，不過私下互動並不多，但王建民對於後勁在場上的表現仍直言，「真的很強！」

而台鋼近期拉出一波4連勝、下半季戰績直逼兄弟，目前下半季戰績已攀升到第二，僅落後兄弟1.5場。

本周末「天王山」三連戰，雙方正面對決，平野強調，每場比賽都專注在當下，「不會太在意其他對手怎麼樣。」

關鍵字： 棒球台鋼雄鷹中信兄弟王建民後勁中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢　大聯盟出賽4場防禦率近9

鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢　大聯盟出賽4場防禦率近9

《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作　走進棒球場「繼續送幸福」

《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作　走進棒球場「繼續送幸福」

富邦悍將簽下9名新秀！張育豪合約總值740萬　1投變「空氣」

富邦悍將簽下9名新秀！張育豪合約總值740萬　1投變「空氣」

U15亞洲盃／中華隊10比0擊退菲律賓　明日「殊死戰」會師日本！

U15亞洲盃／中華隊10比0擊退菲律賓　明日「殊死戰」會師日本！

勇士補強來了！將簽前最佳第六人　小柯瑞也在考慮名單上

勇士補強來了！將簽前最佳第六人　小柯瑞也在考慮名單上

道奇教練團：大谷投球沒力　羅伯斯直言「今晚不屬於他」

道奇教練團：大谷投球沒力　羅伯斯直言「今晚不屬於他」

湖人該網羅前勇士冠軍威金斯？　專家：具備洛城急需3D特質

湖人該網羅前勇士冠軍威金斯？　專家：具備洛城急需3D特質

林昱珉復出被打爆！2.2局挨8安失6分　防禦率升至7.48

林昱珉復出被打爆！2.2局挨8安失6分　防禦率升至7.48

台籃又有NBA等級戰將　富邦勇士簽約前太陽古德溫

台籃又有NBA等級戰將　富邦勇士簽約前太陽古德溫

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

熱門新聞

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢　大聯盟出賽4場防禦率近9

《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作　走進棒球場「繼續送幸福」

富邦悍將簽下9名新秀！張育豪合約總值740萬　1投變「空氣」

U15亞洲盃／中華隊10比0擊退菲律賓　明日「殊死戰」會師日本！

勇士補強來了！將簽前最佳第六人　小柯瑞也在考慮名單上

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋傳接運動部長　年收入上看600萬

2鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢

3《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作！

4富邦悍將簽下9名新秀！1投變「空氣」

5中華隊U15亞洲盃10比0擊退菲律賓

最新新聞

1支持台灣帕拉運動　雲豹能源捐30萬

2台鋼巨蛋手感冰？休息室貼太陽圖加溫

3張育豪只簽1.5年　林華韋：少見但尊重

4龍隊下放王維中　再找新洋投

5悍將9新秀簽約　林威助給課題

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

林泓育近5戰3度MVP：魔神樂表現比我還好耶　談張閔勛的價值

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366