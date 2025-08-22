洋基防守失序、火力斷線齊發酵　紅襪6比3逆轉「宿敵戰」再度占上風

▲洋基內野手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基22日在與宿敵紅襪的系列賽首戰中，錯失多次關鍵機會，並接連出現守備失誤，最終在主場3比6落敗，中斷近期5連勝。

比賽前段，洋基在第2局發生3次失誤，所幸僅讓紅襪得到一分；第5局條紋軍再度陷入無人出局滿壘的危機，洋基投手群及時踩煞車，僅付出一支高飛犧牲打代價。

7局上半洋基危機再臨，韋弗（Luke Weaver）被紅襪洛爾（Nathaniel Lowe）擊出超前打點二壘安打；第9局桑托斯（Yerry De los Santos）則遭安東尼（Roman Anthony）轟出2分全壘打，紅襪一口氣拉開比分至6比3，成為比賽勝負轉捩點。

對於這場敗戰，洋基內野手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）直言，球隊是輸在自己身上：「我覺得我們的確給了他們太多贏球的機會，今晚就是那種我們自己打敗自己的比賽，有時候必須照照鏡子，承認：嘿，你今晚是輸給自己。明天要打得更好、更專注。」

葛斯密特（Paul Goldschmidt）同樣感嘆，兩隊雖然多次交手激烈，但勝利天秤總是傾向對方：「我們和他們打了很多場膠著比賽，但他們總是能多完成一次守備、多投出一顆好球或多打出一支安打，希望明天我們能扭轉這個情況。」

雖然萊斯（Ben Rice）在2局下半敲出全壘打，葛斯密特與奇澤姆也各自貢獻打點，但洋基在關鍵時刻火力斷電，全場得點圈打擊7打數僅2安，留下10個殘壘；7局下半萊斯一出局時敲出三壘打，卻因後續打者連續出局而空手而返，錯失最佳反攻契機。

總教練布恩（Aaron Boone）賽後無奈表示：「這不是一場乾淨的比賽，對我們而言，今晚不是個好夜晚。」

洋基先發投手希爾（Luis Gil）投滿5局，雖然保送過多，但僅失2分（其中一分自責），賽後他強調：「最重要的是我感覺健康而且有力氣，雖然壘上常有人，但我給了球隊贏球的機會，這是我的重點。」

中繼投手多瓦爾（Camilo Doval）則再度表現不穩，6局被敲出追平安打，第7局又失掉關鍵分；交易截止日才從巨人轉來的多瓦爾至今防禦率高達7.36，他坦言：「我試著積極攻擊好球帶，他們打出幾支安打，這就是比賽的一部分，我正努力適應這個角色。」

比賽中，奇澤姆與萊斯的傳球失誤，以及葛斯施密特在第9局對例行滾地球的失手，都直接影響比賽走勢，為紅襪補刀創造機會；葛斯密特最後坦言：「今晚發生的事情無法改變，但任何時候出現失誤，你就會很難克服，當你給強隊額外的出局數時，你只會讓自己更難贏球。」

這場敗仗使洋基（69勝58敗）在美聯外卡排名的領先優勢縮小到僅剩半場勝差，對手紅襪（69勝59敗）則趁機緊追，雙方的季後賽競爭態勢愈發激烈。