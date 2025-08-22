莊陳仲敖首局挨轟後回穩　6.2局飆8K締造本季最長投球局數

▲莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

效力運動家2A的台灣旅美投手莊陳仲敖，今（22）日繳出本季最長先發內容，面對雙城2A投出6.2局失2分、8次三振，順利拿下本季第6勝，賽後防禦率降至4.10。

莊陳仲敖此役擔任先發，首局面對雙城農場潛力新秀詹金斯（Walker Jenkins）即挨陽春砲先失1分。不過他迅速穩定下來，從第2局起連續5個半局未讓對手得分，展現優異控球與壓制力。

This is Walker Jenkins 49th game at AA as a 20-year old



Batting .311

OPS .911#MNTwinspic.twitter.com/p7XpAWCYRd — JD Cameron (@J_D_Cameron) August 22, 2025

第7局續投時，他在1出局後遭擊出長打，雖後續順利抓下第2個出局數，但被教練團換下，接替投手登板後即挨轟，讓該局失的其中1分必須算在莊陳仲敖頭上。

本場比賽，莊陳仲敖主投6.2局，僅被敲4支安打，包含1發全壘打，失2分皆為自責分，另投出8次三振、2次保送，投球內容穩定、壓制力十足。另外，此役他創下本季單場投球局數新高，投球品質較前幾場更為精實。