林振瑋3.1局無安打飆速99英哩　林盛恩、林維恩齊展身手

▲林振瑋。（圖／截自peoriachiefs）

▲林振瑋。（圖／截自peoriachiefs）

記者胡冠辰／綜合報導

台灣旅美小將們22日在小聯盟持續發揮好表現！效力紅雀高階1A皮奧里亞酋長的「火球男」林振瑋，今天先發繳出3.1局無安打、最快球速高達99英哩的好投；紅人1A日東那海龜的二刀流新秀林盛恩同場登板投1.2局狂飆5次三振，另外運動家高階1A蘭辛核桃投手林維恩也延續穩定表現，完成旅美生涯百K後再添兩次三振。

林振瑋此役面對紅人高階1A，開局狀態極佳，首局就演出三上三下並賞給對手兩張老K，接下來兩局依舊未被擊出安打，僅有一次四壞，進入四局後，他在一出局後再送出保送，隨即退場，由後援投手接手後遭到盜壘與內野滾地球進帳1分，這分責失計在林振瑋身上。

最終林振瑋主投3.1局，投49球其中31顆好球，送出3次三振與2次保送，沒有被擊出安打，失1分自責分，無關勝敗，防禦率降至4.89；值得一提的是，他在比賽中飆出99英哩火球，再次展現「台灣最速火球男」的威力。

另一位台灣小將林盛恩效力紅人1A，今天以先發身份登板對戰海盜1A；他僅投1.2局，用球數47球中有29顆好球，被敲3安打，失3分（2 分自責），同時送出多達5次三振與1次保送雖然退場時留下失分，但展現壓制力的三振能力依舊令人矚目，目前防禦率為5.19。

前一戰剛完成旅美生涯百K里程碑的林維恩，今天代表運動家高階1A後援登板，對上老虎高階1A。

林維恩投2.2局被敲3支安打，送出2次三振與2次保送，失掉2分自責分，賽後防禦率小幅上升至3.55；上一場面對紅人高階1A，他曾豪取5次三振，展現穩健壓制力。

